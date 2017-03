„Millennials“ v USA na tom jsou ekonomicky hůře, než na tom byli v jejich věku jejich rodiče

Mladí lidé v USA mají prostě smůlu, ukazují data Fedu. Mají o pětinu menší platy a jsou více zadlužení, než byli v jejich věku jejich rodiče. Navíc se prohlubují rozdíly mezi etnickými skupinami.



Generace „millennials“, kterou si autoři studie z americké neziskové organizace Young Invincibles definovali jako lidi, kterým bylo v roce 2013 25 až 34 let, je často ostatními obviňována z přílišné „ufňukanosti“ a nesamostatnosti.



Průzkum odvolávající se na data amerického Fedu však ukazuje, že millennials mají skutečně mnoho důvodů, proč si stěžovat. Jedná se o nejvzdělanější generaci Američanů, která je občansky činná a zároveň stojí za posledními technologickými pokroky, přesto je na tom materiálně hůře, než lidé, kteří byli v roce 1989 ve stejném věku, tedy takzvaná generace „baby boomers“.



Millennials mají majetek až o polovinu menší, než měli v jejich věku baby boomers. U rodičů dnešních millennials také byla celkově vyšší pravděpodobnost, že mají v osobním vlastnictví byt nebo dům. Jedinou věcí, ve které jsou na tom millenials lépe, je penzijní spoření – mají naspořeno víc, než generace před nimi. To je však spíše způsobeno jejich nejistou budoucností, než tím, že by měli přehršel prostředků.



Dolů šli i mzdy. Millennials s vysokou školou si přijdou zhruba na stejnou reálnou mzdu, na jakou si v roce 1989 přišli baby boomers bez vysoké školy. Reálné mzdy totiž klesly o 20 procent. I přesto však zůstává univerzitní vzdělání předpokladem k vyšším ziskům v budoucnu, byť za cenu podstatného zadlužení. Dnešní absolventi vysokých škol v USA tak mají méně majetku, než ti, kteří mají jen střední školu.



Studie zároveň upozorňuje na přetrvávající rozdíly mezi etnickými skupinami, konkrétně mezi bílými Američany a Afroameričany a Hispánci. Zatímco mladí Hispánci si od roku 1989 polepšili, Afroameričané od té doby o příjmy a majetek spíše přišli.



Nerovnost ve mzdách a majetku v USA se tak nezvyšuje jen napříč sociálními skupinami, ale i napříč generacemi. Hendikep, se kterým millennials začínají akumulovat jmění, tak nejspíše způsobí, že millennials budou první generací Američanů, která se bude mít materiálně hůř, než jejich předci – což si už většina mladých lidí v USA už stejně myslí.



Jak podotýkají autoři studie, tento trend nahlodává představu o „americkém snu“, podle kterého tvrdá práce a pilnost vede k profesionálnímu a životnímu úspěchu. Zboření této iluze by mohlo mít vliv na životní cíle mladých Američanů a třeba i na jejich politické smýšlení. Chudnutí mladých také už nyní vede k takzvané „sdílecí“ ekonomice, ve které se věci díky sociálním sítím a mobilním technologiím sdílejí či půjčují za poplatek, něž aby je uživatelé přímo vlastnili.