Blended learning je zatím nejmodernější a nejefektivnější metoda výuky cizích jazyků. Termín blended learning se obvykle do češtiny nepřekládá a ponechává se v původním znění. Znát ho můžeme ovšem také jako b-learning. Jako český ekvivalent by mohla posloužit kombinovaná výuka či smíšené učení.

Jak už český název napovídá. Jedná se o kombinaci výuky prezenční , tzv. face to face a e-learningu (výuka pomocí internetu a vhodně zvoleného softwaru). Rychlý vývoj informačních a komunikačních technologií nás vede k jejich zařazení taktéž v procesu učení a to hlavně pro jejich nesporné výhody.

U blended learningu se studuje v čase, který studentům vyhovuje nejvíce, studují vlastním tempem a veškeré jazykové dovednosti procvičují samostatně tak dlouho, dokud se s poslechem, svou výslovností a porozuměním necítí dostatečně komfortně.

Další nespornou výhodou je „přeskakování“, či urychlení látky, která je studentovi jasná. Vzhledem k tomu, že v online prostředí studuje student samostatně, má volnou ruku ve výběru toho, čemu by se rád věnoval do hloubky a to, co už zná a dobře ovládá, jednodušší přeskočí. Nebere zde ohled na své spolustudující, protože zde prostě žádní nejsou.

Na navazujících lekcích s lektorem to pak po praktické stránce probíhá podobně. Nemusí se zdržovat s látkou, kterou si student zvládne nastudovat či zopakovat sám a může se tak věnovat individuálním potřebám jednotlivých studentů. Ba naopak je prostor pro dovysvětlení látky, kterou student nepochopil. Lektor opravuje jeho chyby a pomáhá je odstranit. Na hodině s lektorem pak mají i dostatek času na konverzaci. Mezi jednotlivými prezenčními lekcemi student pracuje samostatně na zadaných úkolech (opakuje si látku, rozšiřuje znalosti, učí se nová slovíčka, gramatiku, poslech a zároveň získává nové dovednosti).

Blended learning má pochopitelně i nevýhody. Je přeci tak snadné kliknout na červený křížek prohlížeče a lekci tak snadno a rychle ukončit.

Využívá se například v podnikovém vzdělávání, ale také i ve formálním vzdělávacím systému. Pro zavedení blended learningu by se organizace měla rozhodnout, jestliže bude výhodnější než dosavadní alternativy (e-learning, tradiční prezenční výuka). Blended learningový kurz spotřebovává méně zdrojů (lidských, peněžních či časových) a jeho efektivita je prokazatelně vyšší než u dalších možností.

Samozřejmostí je využívání moderních technických forem výuky a také mnoha multimediálních prostředků, jako je video, online články, audio vstupy a další.