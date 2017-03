Na Wall Street se vrací volatilita; VIX letos poprvé nad 13

Americké trhy pokračovaly v nepřesvědčivých výkonech z úvodu tohoto týdne, když ani dnes nedokázaly najít jednoznačný směr. Počet nově postavených domů v únoru rostl 6,1% tempem, zatímco analytici v průměru očekávali růst o 1,6 %. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v minulém týdnu vzrostly na 258 tisíc, a tak překonaly analytický konsensus na úrovni 240 tisíc. Index S&P 500 nakonec oslabil o 0,1 %, Nasdaq ztratil 0,07 %, zatímco DJIA stagnoval na nule.



Hlavní dnešní událostí mělo být hlasování Sněmovny reprezentantů o reformě zdravotnictví, která by měla být první reformou nového prezidenta Trumpa. Kvůli obavám, že by tento zákon nenašel dostatečnou podporu, bylo ale nakonec toto hlasování odloženo. Přes případné schválení by ještě zákon musel projít schválením v Senátu, a proto bude mít toto hlasování spíše symbolický efekt, když může ukázat kompaktnost republikánské většiny a schopnost Trumpa prosazovat své další reformy.



Na trhy se pomalu ale jistě vrací volatilita, kterou jsme v tomto roce zatím neviděli. Potvrzuje to i růst indexu volatility VIX, který je také nazýván indexem strachu. Index VIX zavřel poprvé v tomto roce nad 13, když rostl již pátým dnem v řadě. Semínko nejistoty po včerejším slabém výhledu společnosti Nike přidala i automobilka Ford Motor, která snížila výhled zisku pro současný kvartál na 0,3-0,35 USD/akcii, zatímco analytici v průměru očekávali čistý zisk ve výši 0,47 USD/akcii. Akcie Ford oslabily přibližně o 1 %.