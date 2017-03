Akcie třech velkých překvapení

Představte si, že by za vámi někdo přišel a požádal o názor na jeho podnikatelský plán: Chce dát dohromady pár chlapů a jezdit s nimi po městech a velkých arénách. Budou se na jevišti jako hádat a pak se jako poperou. Až se celá věc rozjede, vstoupí celý podnik na burzu a akcie by měla ročně posilovat o desítky procent.



Pokud někdo není zrovna fanouškem toho, čemu se říká WWE, bude výše uvedené asi považovat za absurditu. Jenže jak ukazuje následující obrázek, opak je pravdou. Jde o vývoj ceny onoho podniku jménem World Wrestling Entertainment. Tedy mediální společnosti, která plní sportovní haly v USA a přitahuje diváky k televizním a počítačovým obrazovkám tím, že jeho hvězdy se v ringu a někdy i mimo něj naoko hádají a perou:







Zdroj: Financial Times



S betou na hodnotě 0,8 by akcie WWE měla být méně riziková, než celý trh. Ovšem její pětiletá návratnost je vysoko nad ním a nedávno atakovala 150 %. Toto období tedy ukazuje na jednoznačný úspěch tohoto podnikatelského plánu. Já jsem show WWE poprvé viděl v době, když se k nám začaly dostávat první satelity. Tehdy jsem tento jev bral a beru stále za důkaz toho, že americká kultura je v mnoha ohledech od té evropské skutečně hodně odlišná. WWE mi ale připravila ještě jedno překvapení – když jsem zjistil, že se obchoduje na burze a nejde o žádného otloukánka. Neodolal jsem a musel jsem se detailněji podívat, jak si tato společnost vede.



K onomu zjištění došlo ve chvíli, kdy akcie WWE po zveřejnění posledních čtvrtletních výsledků posílila během jednoho dne o 11 % a dostala se tak do záře, ve které se hřejí akcioví hrdinové jednoho dne. Příčinou bylo pozitivní překvapení na straně tržeb a optimistický výhled pro letošní rok, kdy WWE čeká další rekordní tržby. A jak ukazuje následující obrázek, společnost určitě není nějakým stagnujícím subjektem, který kouká, jak by se udržel nad vodou. Tržby rostou znatelně už celou řadu let a analytici to samé čekají i pro rok 2018:







Zdroj: Financial Times



Tabulka s tokem hotovosti ukazuje, že WWE generuje na provozu 50 – 57 milionů dolarů, investice se pohybují kolem 20 – 24 milionů dolarů. Firmě tak zbývá kolem 30 milionů dolarů volného cash flow, dividendy jsou ale o něco vyšší. Takže nějaké pozitivní udržitelné (!) dividendové překvapení tu nečekejme bez toho, aby se znatelně zlepšila ziskovost.



Kapitalizace firmy dosahuje 1,61 miliard dolarů. Takovou částku by ospravedlnil více než 4,5 % dlouhodobý růst dividendy ze současných úrovní. Dividenda se ovšem za poslední tři roky v podstatě nezměnila (a firma na to ani neměla – viz výše). Na konci roku 2016 byla rozvaha hodně silná, ale pohyby v ní možná naznačují přípravy na nějakou jednorázovou akci (prudký nárůst dluhu a zároveň hotovosti).



WWE je tedy pro mě akcií třech překvapení: Za prvé, dá se dlouhodobě podnikat s tím, že někdo předstírá hádky a pranici – existuje poptávka po tomto „produktu“. Za druhé, dá se s tím jít na burzu a dosahovat velmi slušného růstu ceny akcie. A za třetí, trh stále čeká, že WWE bude na úrovni tržeb znatelně růst a poměrně velký optimismus je patrný i na úrovni dividend (minimálně s ohledem na současný tok hotovosti a historii posledních tří let).





