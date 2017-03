Credit Suisse: Spekulace o navýšení kapitálu srazily akcie (-3 %)

Credit Suisse Group uvažuje o prodeji akcií v objemu více než 3 miliardy CHF, aby vylepšila svou kapitálovou pozici. Tvrdí to zdroje agentury Bloomberg. Prodej by se prý mohl odehrát formou zrychleného úpisu institucionálním investorům. Švýcarská bankovní skupina ale údajně s poradci jednala i o možnosti získat takto až 5 miliard CHF. To by už vyžadovalo souhlas akcionářů. Akcie dnes zamířily výrazně dolů, ztrácely až více než 3 procenta.



Údajné navýšení kapitálu by podle zdrojů mělo být alternativou jiného plánu, totiž primárního úpisu akcií švýcarské divize. Jeho smyslem bylo upevnit kapitálovou pozici banky po zaplacení 5,3 mld. USD pokuty za předkrizové počínání.

Zamýšlená IPO se měla týkat 20 až 30 procent švýcarské divize skupiny, říká analytik Patria Finance Ján Hladký. Nicméně, podobně jako tomu bylo v případě německého rivala Deutsche Bank, se dodatečná emise zdá být "schůdnější verze, když vezmeme v potaz růst ceny akcií z 10 CHF v červnu 2016 na současných cca 15 CHF", říká Hladký. Do oběhu by mohly vstoupit akcie v objemu zhruba 10 procent dnes obchodovaných akcií, tedy v hodnotě přibližně 3 miliard CHF. Takový krok by souhlas akcionářů nevyžadoval.

Žádné rozhodnutí ale prý zatím nepadlo. Přípravy na IPO navíc pokračují, tvrdí zdroje.

Mluvčí Credit Suisse se k věci odmítl vyjádřit.



Investoři věří, že hospodářský růst a rostoucí úrokové sazby by pomohli podpořit ziskovost evropských bank, a přitažlivost evropských bankovních titulů v jejich očích roste.

Deutsche Bank tento týden zahájila úpis nového kapitálu, jenž by ji měl pomoct ozdravit svoji rozvahu. Akcionáři DBK dostali právo za každé dvě akcie, jež vlastnili k 20. březnu, koupit dodatečnou akcii za 11,65 EUR. Italská UniCredit SpA v únoru od investorů s úspěchem získala 13 miliard EUR.

Následující graf porovnává vývoj akcií Credit Suisse (na burze SIX) a Deutsche Bank (v systému Xetra) za posledních 5 let:

Zdroje: BBG, FT, Patria.cz