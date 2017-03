Souhrn 23.3. - trhy věří Trumpovu zdravotnictví a oceňují britský maloobchod, euro a dolar slabší, ropa v červeném, BCPP v lehkém plusu, VIG po výsledcích v plusu, Pegas naopak v červeném

Evropa v úvodu hledá směr, Next +7 %

Hlavní zprávy a komentáře dne



Pražská burza dnes při výrazně podprůměrné likviditě pouze lehce rostla. Evropa po nejistém dopoledni zamířila ve druhé polovině dne do plusů v očekávání pro růstových kroků amerického prezidenta a díky pozitivní vlně v maloobchodu, kterou nastartovaly poslední statistiky k tomuto sektoru z Británie.Investoři věří, že v USA dnes projde podoba zdravotnické reformy z pera nového prezidenta, což by mohlo respektive mělo podpořit pozdější snahy o provedení vyhlížené daňové reformy. Trh zjevně věří, že Trumpův pohled na zdravotnictví se podaří prosadit a uvést v život, což by podpořilo obecnou důvěru v jeho záměry, jež v posledních týdnech poněkud opadla, což vedlo k růstu celkové nervozity na trhu a několika podstatnějším korekcím. Euro dnes lehce oslabovalo proti dolaru a to z výše uvedených důvodů. Proti libře dolar oslabil, stejně jako vůči japonskému jenu. Ropa se stále nedokáže vymanit z nejistoty, Brent se pohybuje těsně nad veledůležitou psychologickou hladinou 50 USD za barel. Poslední komentáře Goldman Sachs o nesmyslnosti snah těžit ropu v arktických oblastech, protože jsou k dispozici mnohem jednodušší a ekonomičtější způsoby v čele s břidlicemi a OZE. To naznačuje, že břidlicová těžba se v USA s největší pravděpodobností bude i nadále těšit velké podpoře, což bude s největší pravděpodobností dále komplikovat snahy "tradičních" producentů v čele s OPEC po případné stabilizaci trhu v jeho prospěch. BCPP dnes lehce povyrostla. Dařilo se především akciím ČEZ díky spekulacím kolem letošních dividend. V plusu byly také akcie Erste , Fortuny a Unipetrolu , který reagoval na novou a vysokou cílovku od Spořitelny. Po uspokojivých výsledcích a dalšímu posunu výše dividend se výrazněji zvedly akcie VIG . Naproti tomu Pegas po výsledcích a "zadlužené" dividendě lehce oslabil. Nedařilo se také akciím KB a Monety, jež nejvíce brzdily burzovní index v rozletu.