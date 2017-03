Polovina telefonujících hodlá změnit tarif

Neomezené tarify na telefonování, které většinou stojí koncové uživatele kolem sedmi set korun, vyhovují pouze pětině zákazníků. Polovina uvažuje o jejich zrušení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ušetřeno.cz.

Další příspěvek do rozbouřené debaty o cenách za telekomunikační služby přidal srovnávací portál Ušetřeno.cz. Podle jím provedeného průzkumu, používá některý z paušálních neomezených tarifů přibližně 60 % zákazníků. S jejich současnou podobou je však spokojeno pouze 20 % z nich. 51 % uživatelů dokonce zvažuje přechod na jiný tarif. Zákazníkům nejvíce vadí vysoká cena, která je u všech hlavních operátorů standardně 749 Kč měsíčně. Průzkum se uskutečnil v první polovině března 2017 mezi 1.650 respondenty.

Cenu jako hlavní důvod nespokojenosti uvedlo 42 % uživatelů paušálních neomezených tarifů. Malý objem mobilních dat překvapivě nejvíce trápí pouze 22 % uživatelů. Ani smlouvy na dobu určitou nejsou tím, co by zákazníky výrazně odrazovalo. Jako hlavní problém uvádí délku závazku u svého stávajícího operátora jen 10 % respondentů. Ostatní udávají jiné důvody. 20 % zákazníků na současné podobě neomezených tarifů dokonce nevadí vůbec nic. Přesto se kombinace vysoké ceny a malého množství dat potvrzuje jako nejpalčivější problém pro téměř dvě třetiny zákazníků.

„Lidé zatím daleko více slyší na cenu tarifu, než na množství dat. To může být vodítkem pro mobilní operátory, pokud se chystají přijít s novou lákavější nabídkou,” říká Tomáš Tichánek, analytik trhu mobilních operátorů internetového srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Průzkum přinesl i některé pozitivní zprávy pro mobilní operátory. Tou hlavní je, že 49 % všech uživatelů současných neomezených paušálních tarifů i přes svoje výhrady o změně tarifu zatím aktivně neuvažuje.

To se však může brzy změnit. Průzkum Ušetřeno.cz přichází necelé tři týdny před 4. výročím tzv. „Velké mobilní revoluce“, které připadá na 11. dubna. V tento den v roce 2013 uvedlo O2 na trh tehdy převratnou nabídku paušálních neomezených tarifů na volání a SMS s balíčkem mobilních dat za cenu 749 Kč. Ostatní operátoři brzy následovali.

Zájemci o neomezené tarify většinou uzavřeli s operátory smlouvu na dva roky, kterou následně na další dva roky prodloužili. Podle průzkumu Ušetřeno.cz je nyní vázáno smlouvou na dobu určitou 88 % uživatelů neomezených tarifů.

V následujících měsících, počínaje 11. dubnem 2017, však mnohým zákazníkům tyto smlouvy na dobu určitou vyprší, v závislosti na tom, kdy přesně se operátorům zavázali.Varovným signálem pro operátory může být, že podle průzkumu Ušetřeno.cz 80 % zákazníků ví, kdy jim jejich závazek končí, a kdy tak budou moci přejít k jinému operátorovi či volně změnit tarif v rámci stávajícího operátora bez dodatečných poplatků.

“Pokud některý z operátorů náhle přijde s novou revoluční nabídkou, budou muset jeho konkurenti okamžitě reagovat. Jinak může dojít k masovému odliv jejich zákazníků,” říká Tichánek.

“Riziko operátorům hrozí i při zachování současné podoby neomezených tarifů. Výsledků průzkumu naznačují, že v takovém případě si přibližně polovina zákazníků změní tarif na levnější variantu nebo využije nabídek neveřejných tarifů, které mají srovnatelné podmínky jako oficiální tarify, ale za cenu až o 40 % nižší. Operátoři tak mohou přijít o podstatnou část příjmů, které měli dosud jisté,” dodává.

Pozor na automatickou prolongaci smluv

“Zákazníci, kteří chtějí změnit tarif, by si měli dát pozor na případnou automatickou prolongaci svého závazku. Přestože operátoři informují klienty o podmínkách prolongace předem formou SMS, na měsíčních vyúčtováních i v nastavení zákaznických účtů na internetu, může se stát, že dojde k prodloužení smlouvy na další období, aniž by to zákazník zaznamenal,“ upozorňuje Ušetřeno.cz.

„Aby nedošlo k automatické prolongaci, je obvykle potřeba písemně vypovědět smlouvu 30 dní před vypršením kontraktu. Podmínky jednotlivých operátorů se však mohou lišit. Proto je lepší sityto informace včas ověřit přímo na pobočce operátora nebo zavolat na jeho zákaznickou linku,” doporučuje Tichánek.

