Goldmani: Těžit ropu v arktických oblastech ztratilo smysl. Břidlice jsou lepší a levnější. Revoluční budou elektromobily, ale nějaký čas to potrvá

Podle analytiků Goldman Sachs je snaha produkovat ropu v arktických oblastech nesmyslná a zbytečná, protože jsou k dispozici dostatečné zásoby v mnohem přístupnějších a celkově ekonomičtějších "břidlicových" lokalitách. Hledání a produkce v rámci tzv. břidlicových formací je po všech stránkách jednodušší a mnohem ekonomičtější.Celková náročnost včetně té finanční je pro arktické projekty příliš vysoká, aby mělo vůbec smysl se jimi zabývat.Podle analytiků banky je to také otázka bouřlivého rozvoje OZE, jež učinila tento sektor v mnoha místech plně konkurenceschopné tradičním způsobům získávání energií a to i bez poskytování jakýchkoli subvencí či dotací.Podle analytiků to budou především právě OZE spolu s levným plynem, jež budou hlavní zbraní v procesu snižování podílu tradičních fosilních paliv na celkovém energetickém mixu. Nejvíce se tento přerod projeví na trhu s uhlím a na poptávce po něm.Velkým mezníkem v energetickém průmyslu je respektive bude masivní rozvoj užívání a výroby elektromobilů. Cyklus obnovy vozového parku obvykle zabere cca 15 let, z čehož pramení, že výraznější změny v rozložení automobilového trhu budou jen velmi pozvolné.