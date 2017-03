Jestřábí klid… / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 20. 3. 2017

Už to vypadalo, že se snad ani žádný vzruch na trzích v prvním kvartálu neodehraje. Při pohledu na chování velkých hráčů byl a je stále vidět ledový klid. Na indexu VIX jsme byli velmi blízko, i když širší optikou stále ještě jsme, u historických minim. Investoři vyhlíželi volatilitu, vyhlíželi oponenty na trhu, kteří si mysleli něco jiného, ideálně přesný opak. Vytratili se. Zdálo se, že situace na Wall Street všechny tak ukolébala, že neměli potřebu se hedgovat (jistit) proti nenadálým poklesům.

Nic se nezměnilo. Dohody Saudů a OPECu? Avizované zvednutí úrokové sazby? Nic, s čím by trhy nepočítaly. Po celkem slušné výsledkové sezoně za oceánem i solidních ekonomických ukazatelích je přece logické, že po tzv. Trump rally budou chtít investoři vybrat zisky, tak, aby si zase mohli před dalšími výsledky hospodaření chytře a levněji nakoupit. Více jak 15% nárůst bez korekce vypadá na grafu celkem strmě. Kam až moc se musí indexy vrátit, aby daly signál k opětovnému pokračování v býčím trendu? K jakému ze svých cenových průměrů zkorigují, když teď už byly dosti vychýlené? Dle své strategie by každý měl zpozornět, a pokud by teď snad někdo po "těžkém průmyslu" hledal určité leadery na trhu, jistě by je našel v Nasdaqu 100.



Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 20. 3. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

17. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 980,79 974,17 983 ↓ -0,67 945 - 1 000 4 2 Dow Jones (US) 20 914,62 20 722,67 20 900 ↓ -0,92 19 500 - 21 537 3 3 NASDAQ (US) 5 901,00 5 744,67 5 798 ↓ -2,65 5 500 - 6 022 1 5 FTSE 100 (VB) 7 424,96 7 363,67 7 475 ↓ -0,82 7 000 - 7 530 4 2 DAX (Něm.) 12 095,24 11 861,33 11 935 ↓ -1,93 11 000 - 12 284 2 4 Nikkei 225 (Jap.) 19 521,59 19 235,17 19 353 ↓ -1,47 18 000 - 19 955 2 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

10. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 980,79 984,83 988 ↑ 0,41 850 - 1 125 4 2 Dow Jones (US) 20 914,62 20 801,00 21 300 ↓ -0,54 17 800 - 22 108 4 2 NASDAQ (US) 5 901,00 5 761,33 5 850 ↓ -2,37 5 100 - 6 081 3 3 FTSE 100 (VB) 7 424,96 7 477,50 7 500 ↑ 0,71 7 101 - 7 750 4 2 DAX (Něm.) 12 095,24 11 827,83 12 225 ↓ -2,21 9 500 - 12 800 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 521,59 19 093,17 19 455 ↓ -2,19 16 000 - 20 500 3 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers