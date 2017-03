Americká města chtějí kupovat elektromobily. Trumpovi navzdory

Poptávka po zelenějších vozech existuje a americká města to teď chtějí dokázat pochybovačným automobilkám. New York, Los Angeles a další zhruba tři desítky měst napříč Spojenými státy chtějí koupit elektrické osobní a nákladní vozy. Cena za rozšíření (a potažmo zezelenání) obecních vozových parků? Odhadem deset miliard dolarů.

Města si podle agentury Bloomberg uvědomují, jaká je role městské dopravy na změnách klimatu, a chtěla by to změnit. Objednat by si tak mohly celkem zhruba 114 000 vozidel s elektrickým motorem. Využití by mohli najít u policie, při čištění ulic nebo svozu odpadu.



To ale naráží na postoje automobilek, které tvrdí, že zájem o takováto auta není dostatečný. Po americké administrativě dokonce požadovaly, aby zmírnila pravidla na tradiční motorová vozidla. Podle starostů – většinou stranících demokratům – je ale poptávka po vozech s nízkými emisemi robustní.

Objednávky: Zatím nula

Zprávy o „zelené“ iniciativě se objevily v poměrně citlivé době, kdy se republikánský prezident Donald Trump usazuje v Bílém domě. Jeho administrativa už přišla s rozpočtem, ve kterém plánuje výrazně osekat výdaje na americkou agenturu životního prostředí. A před sebou má revizi standardů týkajících se spotřeby paliva, které připravil Trumpův předchůdce Barack Obama.



„Nezáleží na tom, co dělá prezident Trump nebo co se děje ve Washingtonu, města budou i nadále lídry v boji proti změnám klimatu,“ napsal Bloombergu šéf sekce udržitelnosti Los Angeles Matt Petersen.Celá iniciativa je ale teprve v počáteční fázi a je nutno podotknout, že městské rady si zatím žádné auto neobjednaly. Oslovily ale automobilky, aby jim vyčíslily náklady a vypracovaly plán dodávek. Některá města se navíc ptají na auta, která ještě vůbec neexistují – třeba na požární vozy na elektřinu.Ve Spojených státech se loni prodalo zhruba 160 000 elektrických plug-in vozů. Objednávky na desetitisíce elektrických aut (v podstatě 72 procent odbytu za loňský rok) by tedy tímto trhem mohly výrazně pohnout, i kdyby byly třeba rozložené do několika let, říká analytik Bloombergu Colin McKerracher.

Jsou na to ETF?



O záležitosti se se objevila zmínka také na webu Nasdaq.com, a to včetně několika burzovně obchodovaných fondů, na které by se při současném scénáři bylo možné zaměřit. Jde na příklad o VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF, který sází na budoucí růst firem v odvětví alternativních energií. Variantou je fond Global X Lithium ETF zaměřený na společnosti zaháčkované větší nebo menší měrou v lithiu, což je důležitá součást mnoha elektrických bateriích používaných v elektromobilech. Právě odvětví nabalené na lithium by vzhledem k rostoucí poptávce po elektrických autech mohlo růst, píše na webu Nasdaq.



Problémem by ale mohl být fakt, že Američané dávají pořád přednost benzínovým motorům, jak upozorňuje Wade Newton, mluvčí Alliance of Automobile Manufacturers. A i když výrobci aut do snižování emisí masivně investovali a loni na americkém trhu nabízeli 95 různých modelů hybridů a elektrických aut, jediný model pickupu stačil na to, aby celkový odbyt těchto modelů strčil do kapsy, uvádí také.

Zdroje: BBG, Nasdaq.com