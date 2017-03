Starbucks a odezva na bojkot najímání uprchlíků!

Autor: Jakub Venský

Společnost Starbucks Corp. byla nucena čelit velkému tlaku a hrozbě bojkotu ze strany veřejnosti po oznámení jejich příslibu najímat uprchlíky. Kvůli snížení nevole představili další plán, který se zaměřuje na najímání amerických válečných veteránů.

Tento maloobchodní řetězec zaměřený na kávu ve středu oznámil plán najmout 25 tisíc veteránů a jejich chotí do roku 2025, čímž rozšiřují svůj předchozí již splněný cíl zaměstnat jich 10 tisíc. Kromě toho dodává, že v rámci globální expanze bude během následujících pěti let vytvořeno 240 tisíc nových pracovních míst, uvedla agentura Bloomberg.

Příští měsíc končící generální ředitel Starbucksu Howard Schultz pronesl, že společnost se stále nachází ve fázi růstu, přičemž se usilovně snaží dosahovat, co nejlepších výsledků.

Jak již bylo zmíněno, řetězec byl začátkem roku nucen čelit hrozbám bojkotu poté, co oznámil, že v celosvětovém měřítku najme až 10 tisíc uprchlíků, což bylo učiněno jako reakce na návrh prezidenta Donalda Trumpa zakázat cestování z určitých zemí. Mimo tyto aspekty se společnost rovněž potýká se zpomalením tempa růstu tržeb. S ohledem na to v lednu snížila předpovědi pro roční tržby odkazující se na náročné prostředí v rámci celkového průmyslového zpomalení.

Dále Starbucks uvádí, že jeden z významných trhů, na které se chce více zaměřit, představuje Čína. Již v současnosti zde existuje více než 2600 prodejních míst a v průběhu příštích pěti let by se tento počet měl navýšit o 12 tisíc nových poboček a růst by měl dále akcelerovat.

Ani v USA se společnost nemá v plánu stáhnout do ústraní a do roku 2021 by měla vytvořit 3 400 nových prodejních míst, což představuje průměrně 680 prodejen ročně. Za loňský rok se v USA povedlo otevřít 651 nových kaváren, uvedl Bloomberg.

Společnost rovněž oznámila novou strategii, prostřednictvím které bude usilovat o přilákání zákazníků i mimo ranní hodiny. Za tímto účelem zavádí prodej nových grab-and-go salátu a sandwichů. Kromě toho se Starbucks snaží přiblížit zákazníkům nabídkou bezlepkových sandwichů a veganskou stravou.