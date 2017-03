Chcete zajímavou investici? Pak si kupte akcie evropskcýh bank, radí Citigroup

„Nepodléhejte šílenství výprodejů bankovních akcií. Stačí, když si vyberete ten správný cenný papír z finančního sektoru a nepřijdete zkrátka.“ Vzkaz investorům poslali analytici americké Citigroup. A jaké cenné papíry nemají té pozornosti ujít? Podle specialistů Citigroup by investoři měli zapomenout na akcie amerických bank a dívat se rozhodně do Evropy.



Evropské banky přitahují pozornost



A proč zrovna finanční akcie ze „starého kontinentu“? Vždyť z aktuální zprávy Evropské centrální banky (ECB) vyplývá, že finanční domy z eurozóny zvýšily svou úvěrovou zátěž na 233,5 miliardy eur, zatímco trh očekával pouze nárůst objemu úvěrů v hodnotě 110 miliard euro. ECB to vysvětlila přípravou bank na možné ukončení mimořádných stimulů. „Kapacita bankovního sektoru, kvůli tomu aby plně podpořila zotavení eurozóny, je omezena jeho nízkou ziskovostí,“ citovala agentura Bloomberg šéfa ECB Maria Draghiho. Podle něj ale problém nízké ziskovosti budou muset řešit banky samy. A v tom vidí potenciál analytici Citigroup, kteří doporučují akcie evropských peněžních domů k nákupům.



„Zlepšení ziskovosti evropských bank je klíčovým důvodem k doporučení finančních domů z Evropy před USA,“ konstatuje zpráva Citigroup. Prognóza americké banky říká, že evropské banky vylepší během roku 2017 ziskovost o 16 %, a o 10 % až 11 % v průběhu příštích několika let. Růst zisku na základní bázi evropských bank mají přitom podpořit lepší výnosy oproti konkurenci. A své důvody má i aktuální ocenění akcií. „Výkonnost globálních akcií a globálních bank za posledních 12 měsíců ukazuje zhodnocení až o 15 %, respektive o 30 %. Akcie peněžních domů z EU zhodnotily ceny o 16 %, a zaostávají za těmi americkými, které přidaly 50 % a japonskými, které zhodnotily o 26 %.“ Mezi důvody, proč tomu tak bylo, řadí Citigroup obavy ohledně ekonomického oživení, hodně politických rizik a slabou ziskovost bank. „Jenže nyní vidíme, že mnoho z těchto obav odeznívá a evropské banky zvyšují zisk na akcii, proto se dostávají ze stabilního pásma doporučení do toho pozitivního,“ konstatovali analytici Citigroup.



Volby v Nizozemsku spustily obrat



Za klíčový moment, který uvolnil „napětí“ při posuzování vhodnosti nákupu evropských bank přitom patří výsledek nizozemských voleb. Při nich voliči nedávno odmítli krajně pravicový scénář vývoje Nizozemska a anti-evropskou rétoriku Geerta Wilderse, označovaného za "nizozemského Trumpa". Podle Citigroup lze tento výsledek brát jako lakmusový papírek, který naznačuje, že to s často zmiňovanou rostoucí podporou populistických hnutí v Evropě není zas tak špatné. A co víc, lze z toho i údajně vysledovat možný scénář pro vážnější politické klání - dubnové prezidentské volby ve Francii. Tam se o křeslo šéfa státu utká favorizovaná představitelka krajní pravice Marine Le Penová s řadou jiných kandidátů.



A proč zrovna Marine Le Penové hraje takovou roli? Mezi výsledky jejích volebních preferencí a výkonností francouzských bank je totiž možné položit téměř rovnítko, říkají analytici Citigroup. V poslední době rychle se snižující rozdíly mezi náskokem volebních preferencí Le Penové a ostatními kandidáty, povzbuzuje výkonnost akcií bank ve Francii, které na to reagují pozitivně. Patrné to bylo na vývoji akcií Credit Agricole ACA, Société Géneralé či BNP Paribas, které jen během března 2017 rostly od 7 do 12 %. Evropské banky vůbec hodnotí ale Citigroup jako „podprůměrně“ oceněné, ve srovnání s jejich globální konkurencí. Finanční tituly z Evropy ovšem dokázaly za posledních 12 měsíců připsat víc, než např. akcie kotované v indexu Stoxx Europe 600, který přidal 10 %, zatímco bankovní subindex FX7 stoupl o 15 %.



Aby se ale příznivý scénář naplnil, musí vyjít ona zmiňovaná očekávání. Takže 23. dubna se uvidí… Začíná totiž první kolo francouzských prezidentských voleb.

(Zdroj: Reuters, Bloomberg, Market Watch)