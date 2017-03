Největší správce aktiv v ČR vybral perspektivní trhy pro rok 2017

Generali Investments CEE, která spravuje v ČR aktiva za více než 289 miliard korun, vybrala pro investory perspektivní trhy pro letošní rok. Relativně levné rozvíjející se ekonomiky, farmacie a biotechnologie či komodity mohou být pro investory správnou volbou.

Rozvíjející se ekonomiky

Z hlediska ohodnocení se akcie společností z rozvíjejících se ekonomik obchodují oproti vyspělým trhům s výraznou slevou. Mají tak potenciál pro další růst.

Jde především o Brazílii, Rusko, Indii a Čínu (země BRIC) a o Jižní Koreu. Brazílie se vymanila z nejhorší recese za posledních sto let, ekonomika Ruska díky stabilizaci cen ropy poroste, a také čínská ekonomika se začíná stabilizovat.

Hlavním rizikem zůstává především politická nestabilita v některých regionech (např. válečné konflikty na Blízkém Východě, v nichž se angažují Turecko a Rusko) a očekávaný růst sazeb v USA, což by mohlo vést k odlivu kapitálu z ekonomicky se rozvíjejících zemí.

Graf 1: Závislost vývoje reálného HDP rozvíjejících se ekonomik vůči rozvinutým ekonomikám na ceně kovů naznačuje, že růst rozvíjejících se zemí by mohl brzy překonat růst zemí rozvinutých.

Zdroj: Deutsche Bank Global Markets Research

Farmacie a biotechnologie

Díky předpokládaným krokům nové administrativy Spojených států je výhled na sektor zdravotní péče jako celek pozitivní.

Překvapivá výhra Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA nastartovala růst farmaceutických a biotechnologických akcií. Zlepšenému sentimentu pomohla především očekávání spojená se zásadní změnou zdravotní reformy (známé jako Obamacare) i tzv. repatriační plán, který umožní americkým firmám přístup k jejich hotovosti uložené v zámoří.

I když je pravděpodobné, že D. Trump bude muset v řadě případů ze svých předvolebních slibů slevit, dá se očekávat, že právě demontáž Obamovy zdravotní reformy najde v republikánském kongresu širokou podporu.

Graf 2: Ocenění očekávaných zisků firem ze sektoru zdravotnictví (na příštích 12 měsíců), které je jedno z nejnižších na trhu a zároveň nižší než průměr indexu S&P (18,35)

Zdroj: Thomson Reuters

Zlato a drahé kovy

Ve zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem vidíme šanci pro definitivní potvrzení konce korekce na drahých kovech, jejichž ceny klesaly od roku 2012 a loni naznačily možnost obratu. Dopady omezení investice do těžby a průzkumu z předešlých let a následné konsolidace napříč celým sektorem se konečně materializují, což dává dobrý základ do budoucna.

Komodity

Ceny komodit se pohybují v dlouhých cyklech. Po pěti letech poklesu došlo v loňském roce ke konsolidaci a následnému obratu. Růst globální ekonomiky tažený silnějším výhledem pro Spojené státy i výrazné zlepšení na řadě rozvíjejících se trhů dává pro následující období komoditám dobrý základ.

V komoditních ind'exec'h je přisuzována velká váha ropě, která je strategickou surovinou a současně nejobchodovanější komoditou. Zemědělské komodity skýtají díky růstu světové populace a omezené dostupnosti orné půdy zajímavý potenciál. Drahé kovy slouží jako uchovatel hodnoty.