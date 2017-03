Volkswagen se po roce a půl vrací na evropský trh dluhopisů

Německá automobilka Volkswagen zahájila prodej nové emise dluhopisů. Na dluhopisový trh se tím vrací po rok a půl dlouhé přestávce, způsobené skandálem s manipulací testů emisí naftových aut. Volkswagen byl v předešlých letech největším evropským vydavatelem firemních dluhopisů.



Automobilka dnes oznámila, že celá emise nezajištěných dluhopisů v eurech bude mít objem přes 4 miliardy eur. Rozdělena bude do čtyř tranší se splatností od 2 do 10 let, z nichž každá bude mít hodnotu nejméně 1 miliardy eur.



Úroková přirážka nad referenčními sazbami se bude pohybovat od 0,45 procentního bodu u dvouleté tranše po 1,3 procentního bodu u desetiletého dluhopisu. Konečné ceny dluhopisů by měly být známy ještě dnes, uvedla agentura Reuters.



Navzdory stále ještě působícím dozvukům emisního skandálu Volkswagen očekává, že emisí dluhopisů získá přístup k levnému financování. Po vypuknutí skandálu výnosy dluhopisů Volkswagenu na trzích prudce vzrostly. Jejich výnosová přirážka se vyhoupla až nad dva procentní body. Od té doby se ale evropský trh dluhopisů i s pomocí ECB stabilizoval a výnosy se vrátily zpět.



Volkswagen v září 2015 přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Skandál vedl k prudkému poklesu ceny akcií Volkswagenu a náklady spojené s jeho urovnáním těžce zasáhly hospodářské výsledky podniku, který je největší automobilkou v Evropě.