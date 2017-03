Evropa v úvodu hledá směr, Next +7 %

Západoevropské akciové indexy po třech dnech poklesů, kdy zaznamenaly největší ztráty od zvolení Donalda Trumpa, zastavily svůj propad a aktuálně se pohybují v těsné blízkosti včerejšího závěru. Trhy tak čekají na nějaký impulz, přičemž z makrodat budou reportována pravidelná čísla z trhu práce nebo prodeje nových domů. Mírně pak ztrácí euro, a to na hladině 1,077 EUR/USD.



V čele indexu Stoxx 600 se pohybuje britský řetězec Next, který přidává 7,2 % poté, co firma v rámci výsledků oznámila, že výhled na letošní rok i přes obtížné tržní podmínky ponechává beze změny. Zpráva podporuje i Marks&Spencer se ziskem 4 % nebo Associated British Foods, jejíž akcie posilují o 1,4 %.



Vylepšené doporučení ze strany analytiků UBS podporuje švédskou společnost Fingerprint Cards, která díky tomu zpevňuje o 3,8 %. Opačný krok učinila Kepler Cheuvreux v případě akcií Gemalto, které reagují poklesem o 3,7 %.



Celoevropský Euro Stoxx 50 ztrácí 0,1 %, francouzský CAC 40 o 0,2 %, když britský FTSE 100 zůstává beze změny a německý DAX roste o 0,2 %.