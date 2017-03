Unipetrol: Kupovat s cílem 292 Kč - prodej podílu J&T + růst dividend

Kolega Tamás Pletser dnes ráno vydal doporučení na Unipetrol „Kupovat“ s cílovou cenou 292 Kč. Dle našeho názoru je Unipetrol fundamentálně levný, ale určité riziko představuje nízká likvidita.



V současné chvíli odhadujeme podíl volně obchodovaných akcií na 17%, tedy asi 7 miliard Kč při současné ceně. Pozitivní dopad na valuaci by mohl mít případný prodej podílu skupiny J&T. Náš model diskontovaného volného peněžního toku poukazuje na dvanáctiměsíční cenu 292 Kč po zohlednění nízké likvidity 20% diskontem.

Prodej podílu skupiny J&T by byl pro likviditu akcií přínosem. J&T s 20% podílem by mohla své akcie prodat s ohledem na současnou vyšší hodnotu akcií. Dle odhadů by se průměrná kupní cena akcií Unipetrol v portfoliu J&T měla pohybovat v rozpětí 250 - 300 Kč při levném financování. To by fakticky znamenalo, že J&T aktuálně může pozici v Unipetrolu opustit bez větších ztrát. Navíc se skupině nepodařilo přesvědčit PKN Orlen o odkupu svého podílu či o navýšení výplaty dividend. V současnosti kolují další zvěstí o změnách v Unipetrolu. My se však nedomníváme, že by k nim došlo. PKN, mateřská společnost Unipetrolu, je se svou investicí spokojena a neplánuje jí navýšit. Unipetrol se také dohodl s Čepro a Mero na klíčové logistice. Vstupu čínského investora nevěříme. Tyto zprávy byly v médiích přiživovány koupí minoritního podílu v J&T čínským investorem. Připomeňme, že v minulosti Číňané koupili maďarský Borschodchem.





Výhled na rok 2017

Své výrobní jednotky má Unipetrol po požáru v Litvínově a neplánované odstávce rafinérie v Kralupech opět v provozu. Společnost dále očekává obdržení pojistného plnění ve výši 5 – 6 mld. Kč. Nová strategie, která byla zveřejněna v půli března, klade důraz na dokončení polyethylenové jednotky č.3 (PE3) a modernizaci retailové části podnikání. Unipetrol odhaduje kapitálové investice pro 2017 - 2018 ve výši 16,3 mld. Kč, z většiny by měly být alokovány právě na PE3. Celková kapitálová investice tohoto projektu činí 18,1 mld. Kč, z toho 3 mld. již byly realizovány. Kromě PE3 se chce Unipetrol soustředit na navýšení svého retailového tržního podílu v České republice z 17,6 % na 20,7 % do roku 2019. Z pohledu dividendy byla zveřejněná strategie negativním překvapením. Navzdory silné rozvaze chce Unipetrol zvyšovat dividendu jen postupně.