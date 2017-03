Výsledky VIG za r.2016 v souladu s odhady

Pojišťovací skupina VIG dnes představila svá hospodářská čísla za loňský rok. Čísla jsou v souladu s tržními odhady. Dividenda má vyšplhat na 0,8 EUR/akcie.



· Hrubé upsané pojistné ve čtvrtém kvartále kleslo meziročně o 1 %. Útlum v objemu je dán zejména slabší výkonností v segmentu jednorázových pojistek.



· Zisk před zdaněním dosáhl ve čtvrtletí 105 mil. EUR. Kombinovaný ukazatel nákladů a škod vyšplhal na 95,4 %.



· Výhled pro období do roku 2019:

Růst hrubého upsaného pojistného na úroveň 9,5 mld. EUR, posun zisku před zdaněním do pásma 450 – 470 mil. EUR. Kombinovaný ukazatel nákladů a škod by se měl ve střednědobém horizontu pohybovat na hladině 95 %.



Náš názor: Výsledky za čtvrté čtvrtletí byly v souladu s konsensuálními odhady. Výhled pro rok 2019 je v souladu s naším očekáváním. Počítáme se zvyšující se dividendou v příštích letech. Pokud výnosová křivka dále poroste, pozitivní sentiment bude tlačit akcie VIG vzhůru. Naše doporučení a cílová cena jsou aktuálně v revizi.



Thomas Unger