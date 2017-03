Výsledky Pegasu za 4Q16 dobré, výhled je ale slabší. Financování divi dluhem vybízí k opatrnosti

Pegas dnes ráno oznámil výsledky za 4Q16, které byly na úrovni čistého zisku (1,8 mil. EUR, -78% r/r) pod odhady kvůli ztrátě z cizoměnového přecenění a z důvodu vysoké efektivní daňové sazby. Provozní zisk EBITDA ale s 12,6 mil. EUR (-14% r/r) asi o 8,5% překonal očekávání trhu. EBITDA byla meziročně nižší z důvodu vysoké loňské srovnávací základny, kdy firma krátkodobě profitovala z propadu cen polymerů.

Produkce ale byla s 26,0 tis. Tun stabilní (-0,6% r/r). EBITDA byla nad naším odhadem díky vyšší hrubé marži, zatímco mzdové náklady byly vyšší kvůli přecenění manažerských opcí (0,9 mil. EUR). Ve finančním výsledku firma zaúčtovala 1,4 mil. EUR ztrátu z FX přecenění, zatímco jsme čekali zisk 1,6 mil. EUR. Tato položka ale nemá vliv na cash flow firmy. Vyšší efektivní daň byla z většiny výsledkem zaúčtování odložené daně (také bez dopadu na cash flow). Zadlužení se po výplatě dividendy zvýšilo na 3,4x čistý dluh/EBITDA.



Pegas navrhnul v souladu s očekáváním dividendu 1,30 EUR/akcii (4,3% hrubý výnos) a oznámil výhled EBITDA na letošní rok ve výši 43-50 mil. EUR. To je uprostřed rozmezí mírně (3%) pod tržním očekáváním (48 mil. EUR). Firma letos plánuje vysoké investiční náklady na úrovni 30 mil. EUR. K plánované továrně v Jižní Africe firma uvedla, že by nákup pozemku měla dokončit během druhého čtvrtletí, jednání se zákazníky o odběrech pokračují pozitivně.



Celkově byly výsledky Pegasu za 4Q16 na úrovni EBITDA dobré, dojem trochu kazí vysoká reportovaná daň. Výhled na letošní rok je mírně pod očekáváním trhu, náš odhad na 48,9 mil. EUR je blízko horní hranice výhledu. Projekt v Jižní Africe jde podle plánu a další 10 tis. kapacitu by tak firma měla přidat ve 2H2018 (v souladu s našimi odhady). Plánované investiční náklady na letošní rok jsou kvůli JA a cca 4 mil. EUR odložených výdajů ze 2016 vysoké a spotřebují téměř celé provozní cash flow firmy. Výplata dividend tak bude financovaná dluhem, zadlužení Pegasu je již přitom poměrně vysoké, což je důvod k opatrnosti.



Petr Bártek