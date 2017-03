Výsledky Pegasu za 4Q16 překonaly odhady, divi 1,3 EUR v souladu s odhady

Pegas Nonwovens oznámil lepší výsledky za 4Q16, než se čekalo. Tržby poklesly meziročně o 18,4 % na 48,6 mil. EUR. Důvodem je pokles cen polymerů. EBITDA dosáhla 12,6 mil. EUR (-13,7 % r/r) a překonala tržní odhady o 8,5 %. Ve finanční části zaúčtoval Pegas náklad 1,4 mil. EUR (+2,0 mil. EUR). Pozitivní bylo posilování USD proti EUR, ale tento efekt byl zcela eliminován devalvací egyptské libry. Č. zisk je 1,8 mil. EUR (-77,7 % r/r). Rozdíl je dán kurzovými položkami.

Celkový zisk EBITDA za celý minulý rok je 46,7 mil. EUR (5,3 % r/r). To je v souladu s cílem společnosti. Pokud tento výsledek očistíme o vliv přecenění akciového opčního programu, je EBITDA 48,0 mil. EUR, což je nejlepší výsledek v historii.



Projekce vedení Pegasu pro tento (2017) rok jsou na zisk EBITDA v intervalu 43-50 mil. EUR. To je ve shodě s konsensem (48,25 mil. EUR) i naším očekáváním (46,9 mil. EUR).



Dividendu ze zisku minulého roku navrhuje vedení ve výši 1,3 EUR/akcie. To je podle očekávání a to odpovídá hrubému výnosu 4,3 %.

Report Pegasu je pro nás pozitivní. EBITDA překonala odhady a cíle a dividenda je podle očekávání.