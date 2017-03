Bulharsko by mohlo vykoupit podíly ČEZu v distributorech

Bulharsko může vykoupit podíly ČEZu v distribučních společnostech, pokud socialisté získají majoritu ve volbách, uvedla šéfka socialistů Kornelia Ninova. Z našeho pohledu jsou bulharská aktiva ČEZu na prodej a společnosti již testuje zájem investorů o tyto operace. Za minulý rok tvořila EBITDA bulharských distribučních společností 2,2 % celkové. Pokud by ČEZ bulharské operace prodal, předpokládáme, že by to investoři hodnotili pozitivně. Připomínáme také, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž.