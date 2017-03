FedEx je optimistický ve výhledech, nebojí se ani konkurence Amazonu

Horší, než očekávané výsledky, představila kurýrní a zásilková společnost FedEx. Vývoj hodnoty akcií od oznámení výsledků ale ukázal, že pro investory byl mnohem důležitější výhled businessu na letošní rok. A ten je optimistický.



Analytici výsledkům vyčetli, že nenaplnily prognózy. Očekávání počítala s tím, že hodnota upraveného zisku bude 2,62 USD/akci a tržby dosáhnou 15 miliard dolarů. FedEx ale neposkytl své odhady podle metodiky GAAP na fiskální rok 2017. Vysvětlil to tím, že nemůže sestavit ke konci roku úpravy související s důchody. Před podobnými úpravami FedEx uváděl plánovaný zisk mezi 10,80 – 11,30 dolary na akcii pro fiskální rok 2017. FedEx uvedl, že tato čísla zahrnují výsledky TNT Express a předpokládají mírný ekonomický růst. „V případě největšího světového přepravce zásilek se v tomto kvartálu opakuje v podstatě stejná písnička jako v kvartálu předešlém,“ zhodnotil výsledky hospodaření FedExu Ján Hladký, analytik Patria Finance.



Z oznámených dat FedExu vyplývá, že firma vydělala 562 milionů amerických dolarů, tedy 2,07 USD/akcii ve fiskálním třetím čtvrtletí roku v porovnání s 507 miliony dolarů (1,84 USD/akcii) ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2016. Po očištění o jednorázové položky, FedEx vydělal 638 milionů dolarů, tedy 2,35 USD/akcii ve druhém čtvrtletí ve srovnání s 692 miliony dolarů (2,51 USD/akcii) před rokem. Tržby vzrostly na 15 miliard dolarů z 12,7 miliard dolarů před rokem. Analytici vysvětlili nenaplnění prognóz souběhem negativních faktorů, včetně vyšších nákladů spojených s úsilím FedExu rozšířit svou pobočkovou síť a snahou zvládnout nárůst zásilek z e-commerce byznysu.



A klesající profitabilita se podle Jána Hladkého od předešlého kvartálu taktéž v podstatě nezměnila. FedEx zápasí s narůstajícími zakázkami z e-commerce, které jsou náročnější na řízení a navíc přinášejí nižší marže (zákazníci si většinou nemají potřebu připlatit za expresní zásilky). „Společnost proto musí nabírat zaměstnance, což snižuje provozní zisk (segment FedEx Ground -8 % meziročně) a investovat do automatizace, čímž pro změnu zatěžuje cashflow (investice skupiny do fixních aktiv +10 % meziročně). Management však ujišťuje, že tento stav je dočasný a ve výhledu několika následujících let se marže, cashflow a návratnost kapitálu opět začnou zvedat,“ uvedl Ján Hladký.

Mimochodem e-commerce. Tlak konkurentů z tohoto byznysu je jedním z kritických momentů výhledu firmy, neboť samo vedení společnosti uvedlo, že pozice FedExu je rychle ohrožována aktivitami společnosti Amazon. A to i přes ujištění Raje Subramaniama, výkonného viceprezidenta globálního marketingu a komunikace FedExu o tom, že Amazon je „stále klientem společnosti a spoléhá se při dodávkách nejen na FedEx, ale i USPS a UPS.“