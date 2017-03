El-Erian: Fed by měl začít trhy vést a ne je pouze následovat

Fed nedávno zvýšil sazby, ale nejen to. Učinil významný krok směrem k posunu své monetární politiky. Už nějaký čas hovořím o tom, že nejlepším scénářem by byla „elegantní normalizace sazeb“. Ta by znamenala, že se Fed posune za striktní závislost na datech a začne mnohem více vést trhy tam, kam chce, namísto toho, aby je následoval tam, kam chtějí ony. Jde o proces, ve kterém by měla mnohem větší váhu dlouhodobá strategie a menší váhu taktické kroky. Zároveň by Fed ukazoval směrem k dalším subjektům včetně ECB, Bank of Japan, ale i k americkým fiskálním institucím či k trhu práce.



Minuty ze zasedání FOMC budou zveřejněny až za několik týdnů, ale ospravedlnění posledního zvýšení sazeb a posun celkové politiky jsou zřejmé i z prohlášení, které zaznělo minulý týden. Je jasné, že tyto kroky odrážejí jak domácí, tak zahraniční vývoj. Fed poukázal zejména na zlepšení podnikatelského sentimentu a vítal sílící trh práce. Vedení Fedu zároveň není znepokojeno růstem inflace směrem k cíli na 2 %. K tomu se přidává snížení obav z toho, že americkou ekonomiku bude brzdit vývoj ve zbytku světové ekonomie.



Tato situace vede členy FOMC k tomu, že potvrdili svůj předchozí názor a stále předpokládají další dvě zvýšení sazeb v roce letošním a tři v roce 2018. Centrální bankéři také odložili detailnější úvahy o managementu rozvahy Fedu, což naznačuje, že v ní bude i nadále velký objem dluhopisů a dalších cenných papírů. To vše bylo v podstatě očekáváno, i když ještě před třemi týdny hodnotily trhy pravděpodobnost březnového zvýšení sazeb jako velmi nízkou. Zástupci Fedu ale postupovali velmi efektivně a očekávání trhů se jim podařilo rychle a kontrolovaně posunout jinam.



Fed velmi pozorně sleduje, jak se obecné návrhy prezidenta Trumpa týkající se daňové reformy, deregulace a investic do infrastruktury mění v plány konkrétní. Pokud je jeho vláda a Kongres skutečně schválí, Fed se nejdříve posune směrem k jestřábům a poté přijde rychlejší zvedání sazeb. Až donedávna byl jedinou institucí, která efektivně bojovala s ekonomickým útlumem. Nyní se naštěstí objevila příležitost k normalizaci jeho monetární politiky, ale nejde o cestu, kterou by mohl kráčet sám. Vedle pozitivního vývoje v americké a světové ekonomice potřebuje spolupráci ze strany dalších subjektů, které utvářejí ekonomickou politiku.



Autor: investor Mohamed A. El-Erian



(Zdroj: Bloomberg)