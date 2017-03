„Nová OKD“ – Stát by za OKD mohl zaplatit 79,5 milionu. Splnil by tak podmínky insolvence

Státní podnik PRISKO by za akcie „Nové OKD“ mohl zaplatit 79,5 milionu korun, což je minimální částka, která by měla stačit k uspokojení zajištěných věřitelů. Část nezajištěných by také mohla něco získat. Je to poslední pokus, jak zabránit likvidaci (konkursu) stávající OKD. Stát by se tak mohlo ke konci března.

Lidé na ministerstvech stále vymýšlejí plán, jak zachránit OKD. Respektive, jak zajistit její reorganizaci, která by byla cca o 3,5 miliardy korun levnější, než likvidace. Podrobně jsme o tématu psali v loňském červencovém textu Reorganizace OKD by byla pro stát o 4 miliardy výhodnější, než konkurs. S přibývajícím časem se čísla upřesňují poslední materiál, kterým se budou zabývat ministři, říká, že ze znaleckého posudku týkajícího se ocenění majetkové podstaty OKD, který OKD vyhotovilo na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, vyplývá, že náklady spojené s okamžitým ukončením provozu závodu OKD a likvidací OKD jsou vyčísleny na 8.436.122.123,- Kč, přičemž hodnota majetku OKD činí jen 3.050.600.000 Kč. Rozdíl mezi potenciálními náklady a výnosy je 5,4 mld. Kč. „To znamená, že zastavení provozu závodu OKD povede okamžitě ke snížení jeho hodnoty a zvýšení podílu neuhrazených likvidačních (útlumových) nákladů. Útlum dolů OKD by tak zřejmě zcela či z větší části musel uhradit stát jako vlastník dobývacího prostoru,“ uvádí zpráva pro ministry, již má Ekonomický deník k dispozici.

Na základě jednání se společností OKD dospěla společnost PRISKO, jejímž prostřednictvím již stát do OKD „nalil“ 700 milionů korun, k přesvědčení, že jedinou možností zabránění prohlášení konkursu na majetek společnosti OKD je podání nabídky na převzetí závodu OKD společností PRISKO. „Předmětem převzetí by byla nově založená dceřiná společnost OKD s pracovním názvem Nové OKD, do které bude vložen veškerý majetek a práva stávající společnosti OKD vyjma následujících položek“ (vklad do podniku bude vymezen negativně, tzn. všechno kromě):

zažalované i nezažalované pohledávky za Zdeňkem Bakalou;

zažalované i nezažalované pohledávky za New World Resources N.V.;

pohledávky za Peterem Kadásem;

pohledávky za bývalými členy představenstva a dozorčí rady OKD vzniklé v souvislosti s porušením péče řádného hospodáře ze strany těchto osob;

pohledávky z odporovatelných právních jednání ve smyslu § 589 a násl. Občanského zákoníku a neúčinných právních úkonů ve smyslu § 235 a násl. Insolvenčního zákona,

finanční prostředky umožňující úhradu nákladů na vedení soudních sporů, provoz a likvidaci zbytkové společnosti „Staré OKD“ a dalších nezbytných výdajů. Celková výše těchto prostředků bude stanovena na základě výkazů OKD k 31.3.2017;

případné existující i budoucí závazky včetně smluvních pokut a náhrad škod ze smlouvy se společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., jejíž plnění bylo ze strany OKD odmítnuto, případně obdobných smluv;

předúpadkové závazky OKD.

Majetek do společnosti Nové OKD bude vložen po schválení reorganizačního plánu schůzi věřitelů OKD a Krajským soudem v Ostravě s tím, že k převodu 100% akcií společnosti Nové OKD dojde po získání všech nezbytně nutných souhlasů a získaní všech podnikatelských oprávnění nutných k provozování závodu OKD,“ píše se v materiálu pro ministry. Autoři předpokládají, že po této změně změní původní OKD název a Nové OKD se přejmenuje zpět na OKD.

Času na jakýkoliv krok je ale relativně málo. „Pokud totiž do 10. dubna 2017 představenstvo OKD nepředloží schůzi věřitelů reorganizační plán a tento plán nebude pro věřitele dostatečně atraktivní pro to, aby jej přijali a následně insolvenční soud schválil, na majetek OKD bude prohlášen konkurs,“ uvádí vládní materiál.

Společnost PRISKO za 100% akcií společnosti Nové OKD zaplatí kupní cenu ve výši 79 596 264 Kč, která umožní uspokojení zajištěných věřitelů a částečné uspokojení nezajištěných věřitelů. Dle konzultací společnosti PRISKO s OKD jde o minimální částku pro to, aby reorganizační plán splňoval požadavky dle insolvenčního zákona a měl šanci na přijetí věřiteli OKD. Součástí nabídky je ponechání úvěrového financování ze strany společnosti PRISKO i po ukončení reorganizace společnosti OKD s tím, že splatnost stávajícího úvěru bude prodloužena do 31. prosince 2018 a úvěr přejde do společnosti Nové OKD. Předpokládá se, že úvěr bude splacen po ukončení reorganizace a zajištění běžného provozního financování činnosti OKD za běžných podmínek na finančním trhu.

Podle autorů materiálu je převzetí společností PRISKO logickým východiskem, jelikož firma je již obeznámena s chodem OKD, je ve styku s tamními manažery a jako stoprocentní státní podnik má blíže k postavení vlastníka nerostu (uhlí), kterým je ze zákona stát, který musí v případě útlumu řešit náklady s tím spojené. Navíc v případě, že o tomto návrhu bude jednat vláda, bude už jisté, že s tím OKD souhlasí.

Personalisté varují, že lidé neřeší hrozící konec zaměstnání

V OKD se dál těží uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11 000 lidí. Aktuální průzkum pracovní a personální agentury Wincott People, který proběhl v polovině března na reprezentativním vzorku 525 osob z Moravskoslezského kraje, ukázal, že situace nenechává obyvatele Ostravska bez emocí. Celé dvě třetiny dotázaných si myslí, že bude pro pracovníky, které postihne propouštění ať už přímo v OKD, nebo v navazujících subdodavatelských firmách, těžké sehnat práci.Dalších 28 % má za to, že bude záležet na možnosti rekvalifikace a ochotě pracovat mimo svůj obor.Jako bezproblémovou vidí situaci pouze 3 %, další 2 % nedovedou situaci posoudit.

Často se setkáváme s tím, že lidé řeší komplikované situace na poslední chvíli. Nejsou ochotni udělat změnu včas, ať už z pohodlnosti, nebo ze strachu z neznámého. Neudržují nebo nezvyšují svoji kvalifikaci, přestože tak negativně ovlivňují svoji cenu na trhu práce a možný výdělek, a tedy sebe i své rodiny. Češi a Moravané jsou v tomto ohledu konzervativnější, než např. Slováci,“ říká Adrian Suchánek, personální ředitel pracovní a personální agentury Wincott People.

Jeho slova potvrdil také mluvčí OKD Ivo Čelechovský, který začátkem tohoto týdne upozornil na to, že řada zaměstnanců OKD nevyužila možnosti přejít z ostravských do karvinských revírů a to přesto, že firma nabízela až 80 tisíc korun bonus za přechod na jiné pracoviště. Podrobně jsme o tom psali v textu OKD opustí stovky zaměstnanců, desítky lidí zároveň firma shání

Pomoci se snaží všichni, jen v době, kdy byla vyhlášena insolvence, firmy z automobilového průmyslu nabídly tisíc pracovních míst. „Jen na Ostravsku a v blízkém okolí jsme schopni okamžitě zaměstnat více než dvě stovky kvalifikovaných řemeslníků z obslužných činností v OKD –svářečů, lisařů, horizontkářů, obráběčů kovů, zámečníků, elektromechaniků, soustružníků, odborných zámečníků, karuselářů, brusičů, elektrikářů, frézařů a lakýrníků, a to i těch nad 55 nebo 60 let. Další více než stovku míst máme i pro nekvalifikované pracovníky na pozici operátor nebo operátorka výroby,“ vyjmenovává Adrian Suchánek z Wincott People.

„Co je však ještě důležitější, jsme připraveni pomoci uchazečům i s rozšířením kvalifikace, a tedy

s dlouhodobým zlepšením finančního ohodnocení. Například řemeslníkovi s prošlým svářečským průkazem zajistíme obnovení licence, běžně pomáháme zajistit vazačské a jeřábnické průkazy, průkazy na obsluhu vysokozdvižných vozíků nebo s obnovením oprávnění elektrikáře podle platné vyhlášky. Tyto licence stojí mezi 2 000 – 15 000 Kč, některé i více. Zaměstnanci je zajistíme, uhradíme, a on je postupně splácí, nebo ji získá zdarma, pokud u nás vydrží aspoň rok,“uzavírá Adrian Suchánek.

Zdá se tedy, že především ti, kteří mají zájem měnit práci a udělat si rekvalifikaci, šanci mají. O tom, jak vnímají svoji situaci vypovídá také unikátní projekt Českého rozhlasu, jehož reportéři mapovali život a obavy zaměstnanců OKD osm měsíců. Reportáže by měl začít vysílat o tomto víkendu.

Jiří Reichl

Téma úpadku OKD sledujeme podrobně. Přečtěte si starší texty:

Babiš: Stát by případně koupil OKD za desítky milionů korun 22.3.2017

Předseda dozorčí rady OKD Luboš Řežábek má pozastavenou funkci 17.3.2017

Spor o uplatnění lidí z OKD v Diamu pokračuje 21.10.2016

Druhé přezkumné řízení ve věci OKD trvalo v Ostravě šest minut 11.10.2016

Věřitelé OKD podali 20 žalob na uznání platnosti svých pohledávek 7.10.2016

Stát dosadí do OKD finančního a provozního ředitele

MF a OKD dnes podepsaly smlouvu o půjčce na 700 milionů Kč

Dobrá zpráva pro stát a Ostravsko: OKD bude reorganizováno

Soud potvrdil postup správce OKD Loudy

Někteří zaměstnanci OKD by mohli přejít do DIAMA 31.8.2016

Vedení OKD doplatilo platy 800 zaměstnancům s nejvyššími příjmy 18.8.2016

Půjčku od státu by OKD mělo dostat tak, aby firma měla na výplaty

Odboráři ztratili spojence – Tykač nemá o OKD zájem

Vedení OKD nevybíravě tlačí na stát argumenty o bezpečnosti a žádá půjčky

Reorganizace OKD by byla pro stát o 4 miliardy výhodnější, než konkurs

Citibank má problém: neuznané pohledávky za 10 miliard za OKD

Ministerstvo průmyslu přihlásilo pohledávku vůči OKD za 1,888 mld

Sociální dávky pro horníky přesáhnou do r. 2023 miliardu korun

Čistá pravda o OKD

MPO:Přihlásit pohledávku za likvidaci dolů OKD je pro stát riziko

Úpadek OKD ohrožuje dodavatele. Dluží jim miliardy

Provozní ředitel OKD: Uhlí nyní těžíme i prodáváme nad plán

Soud ustanovil prozatímní věřitelský výbor OKD, členem i stát

Soud omezil možnost mateřské firmy NWR rozhodovat o OKD

Tykač nabídl, že koupí OKD, spojil se na to s odboráři

Pomoc lidem z OKD: příspěvek až 8000 na pět let

Prohlášení a požadavky předsednictva krajské tripartity k situaci kolem OKD

OKD by mohla přijít o dobývací prostor

OKD je v insolvenci. Management podal návrh k soudu

Situace v OKD – Severní Morava si pomáhá sama: Automotive nabízí tisíc míst pro…

Soudce Jan Kozák: Lex OKD povyšuje stát nad ostatní věřitele

Insolvenční Lex OKD nechceme, zní z resortů

Vláda se připravuje na masivní propouštění v OKD, posílí úřad práce v regionu

Bude případná insolvence OKD koncem těžby?