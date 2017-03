Wall Street umazala část včerejších ztrát

Americké akcie dnes mírně posílily poté, co včera zažily nejhorší den letošního roku. A to i navzdory negativním makrodatům z trhu nemovitostí.



Dow Jones Industrial Average zavřel na nule, S&P500 přidal 2 desetiny procenta, technologický Nasdaq Composite posílil dokonce o půl procenta. Index volatility VIX přidal 2,7% na hodnotu 12,81b. Sektorově se nejvíce dařilo technologiím (+0,8%), naopak o procento klesly telekomunikace.



Zlato vzrostlo o půl procenta na 1250 USD/unci. Ropa se po týdenních zásobách dostala nad 48 USD/barel. Dolar v průběhu dne obchodoval na 1,08 USD/EUR.



Nike propadl o 7% poté, co firma snížila odhad budoucích objednávek. Také tržby za uplynulý kvartál zaostaly za očekáváním trhu.



FedEx naopak o 2,1% vzrostl po slabých číslech. Investorům se zřejmě líbil optimistický výhled marží pro další období.



AkzoNobel odmítl revidovanou vyšší nabídku na převzetí v objemu 24,2 mld. USD od amerického rivala PPG Industries (-0,2%).