Ideální kandidát na prezidentský short

Minulý týden jsem tu hovořil o akcii, která značně těžila z nyní už trochu upadajícího amerického prezidentského optimismu (či dokonce euforie). Můj dnešní postřeh se bude týkat titulu, který je na tuto oblast ještě citlivější – společnosti United Rentals. Nedávno na ní zde mohli čtenáři narazit v článku „Investiční tipy od Maria Gabelliho“ a před několika dny o ní přemítal i investor Jeremy Bowman na Fool.com.



UR je jedním z největších divočáků na trhu – jak ukazuje graf, volatilita akcie je ve srovnání s celým indexem obrovská. Beta společnosti, která měří jen systematické riziko, je také na výjimečně vysoké hodnotě 2,4 (zjednodušeně řečeno - akcie je 2,4 krát rizikovější, než trh). Z grafu je patrné i to, že rally UR nastala spolu s trhem už na počátku roku 2016, byla ovšem mnohem silnější a po volbách se akcie už úplně utrhla ze řetězu:



Zdroj: Financial Times

Jak napovídá název společnosti, UR lidem a firmám půjčuje. Ne peníze, ale stroje a zařízení – vše od kamionů, nákladních vozů, ještěrek a dalších manipulačních zařízení, svářeček, pil, bagrů, míchaček až po kompresory, žebříky, plošiny a záchodky. Z toho je zřejmé, proč je společnost tak citlivá na změny v ekonomickém výhledu, o plánech na vysoké investice do infrastruktury nemluvě.



Analytici ovšem neočekávají, že by v hospodaření firmy mělo v letošním, či příštím roce dojít k nějakému prudkému obratu. Tržby v roce 2016 mírně klesly a letos by se měly dostat jen zhruba na úroveň roku 2015. V roce 2018 mírně nad ní. V roce 2016 firma už třetím rokem generovala necelé 2 miliardy dolarů na provozním toku hotovosti, její investice postupně klesly na 1,3 miliardy dolarů. Zbývá tedy poměrně dost. Dividendy UR nevyplácí, jde ale cestou odkupů a ne zrovna umírněných (relativně k tomu, co firmě zbude po investicích). Rozvaha není předlužená, ale o nějaké výjimečné síle bych nehovořil. UR během zveřejnění posledních čtvrtletních čísel (která potěšila) oznámila i to, že koupila NES Rentals Holdings za 965 milionů dolarů. NES má stejný obor činnosti a měla by pomoci „penetrovat strategicky důležité oblasti v USA“. Fundament je tedy celkově slušný, nic extrémního nenajdeme – firma vydělává, vrací peníze akcionářům přes odkupy a občas něco koupí.

Já se stále držím teze, že skutečná politika nové americké vlády přinese v celku mnohem více negativních překvapení, než těch pozitivních. Co se týče zmiňovaných investic do infrastruktury je teoreticky možné, že nakonec projdou. I když to u Republikánů, kteří po dlouhá léta varovali před deficity a ničivým nárůstem vládního dluhu, bude vyžadovat značnou názorovou flexibilitu (mírně řečeno). UR by se tak asi dále těšila zájmu investorů. Na druhou stranu jsme ale viděli, cena akcie této akcie už má za sebou raketový růst a i zde je tak otázka, zda jsou pravděpodobnější překvapení pozitivní, či negativní. Pokud se investor přikloní ke skepsi a nejsou mu cizí krátké pozice, je tato akcie s betou na hodnotě 2,4 nadopovaná prezidentským optimismem možná ideálním kandidátem na „short“.