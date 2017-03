Finanční poradkyně to v USA nemají lehké

Studie s vtipným názvem „Když Harry vyhodil Sally“ ukazuje, že finanční poradkyně jsou zaměstnavateli v USA častěji propouštěny v případě prohřešků, i když jsou jejich prohřešky menší, než ty jejich mužských protějšků. Také mají po „vyhazovu“ složitější hledání nové práce.



Většina výzkumů o diskriminaci žen na pracovišti se týká rozdílu ve mzdách mezi pohlavími, tzv. „gender gap“. Nový výzkum akademiků ze Stanfordské univerzity, Chicagské univerzity a minneapolské školy byznysu se zaměřil naopak na to, jak společnosti trestají zaměstnance v případě prohřešků.



Jako vzorek akademikům sloužila data amerického regulátora FINRA, který sbírá informace o finančních poradcích (tento široký termín zahrnuje investiční poradce, ale například i brokery). Poradci představují zhruba 10 procent všech zaměstnanců ve finančním a pojišťovacím sektoru, tedy nezanedbatelné množství.



Až čtvrtina poradců jsou ženy. Zároveň se jedná o odvětví, kde je až 88 procent žen přesvědčeno, že jsou diskriminovány a o jedno z odvětví s největším „gender gap“. Jeden ze třinácti poradců či poradkyň má zároveň záznam o porušení pravidel či nějakému provinění. S přihlédnutím k dostupnosti dat a údajné rozšířenosti diskriminace v tomto oboru se tak pro akademiky jednalo o ideální „cíl“.



Výsledek výzkumu je celkem jednoznačný a potvrzuje, že diskriminace žen se dá doložit i ve věci kázeňských opatření. Muži sice až dvakrát častěji páchají přestupky proti pravidlům a regulacím, ale u žen je o pětinu vyšší šance, že budou po prohřešku propuštěny ze zaměstnání. U „vyhozených“ žen je pak o 30 procent nižší pravděpodobnost, že si najdou nové uplatnění. Také v průměru musí po propuštění práci déle hledat. Firma, kde je ve vedení více mužů, „vyhozené“ poradkyně méně často zaměstná.



Výzkumníkům se nepodařilo prokázat, že by prohřešky poradkyň stály jejich zaměstnavatele více, než prohřešky mužů, nebo že by poradkyně byly větší „recidivistky“ – ve skutečnosti je to právě naopak. A kdo si na ženy ve finančním sektoru nejčastěji stěžuje? Podněty k vyšetřování prohřešků přicházejí v případě žen častěji od samotného zaměstnavatele než od klientů. Výzkum tak dokládá, že finanční sektor zůstává být odvětvím s vysoce rozšířenou diskriminací žen.