Summary: Nike šetřil a zvedl provozní zisk o 12 %, FedExu rostly tržby

Výrobce sportovního oblečení dotáhl tržby za F3Q17 meziročně o 5 % výš (+7 % ex-FX). Jejich hodnota tak dosáhla 8,4 mld. USD , s čímž trhy víceméně počítaly. Nepříjemností je opět– z 45,9 % ve F3Q16 sklouzla o dalších 140 bps na současných 44,5 %. Díkyse však podařilo dostat provozní zisk o 12% vzhůru a předčít tržní konsensus o velice slibných 150 mil. USD . Jeho výsledná hodnota byla 1,25 mld. USD . Výsledkem byl čistý zisk na akcii (non-GAAP) připisující meziročně až 23 % na 0,68 USD při tržních odhadech 0,53 USD Podívejme se ještě na trochu detailnější čísla. Severoamerický trh, jenž již delší dobu investory znervózňuje kvůli vysoké míře zásob a silnému konkurenčnímu prostředí, dokázal v tomto kvartáluna 3,8 mld. USD (pro srovnání, adidas na tomto trhu rostl až o 29 %). S mírnou nejistotou se zároveň díváme na růst zásob o 7 %, jenž tak. To by v budoucnu mohlo vést k dalšímu agresivnějšímu vyskladňování a nižší hrubé marži. Management sice přišel s plánem, jak tento trend zvrátit, avšak zahrnuje zejména dlouhodobá řešení (např. rychlejší design a produkce nebo lepší tempo inovací). Severní Amerika, klíčový segment celého Nike, tím pádem zdaleka není z nejhoršího venku. Ještě dodáme, že, když rostl 9% yoy tempem proti 12% z minulého kvartálu.Výhled do F4Q17 předpokládá růst tržeb v rozmezí 4 až 6 % a další pokles hrubé marže o 150 až 175 bps yoy vinou měnových vlivů a slevových akcí v Severní Americe. Režijní náklady by měly zůstat nedotčeny a čistý zisk na akcii by se měl pohybovat v okolí 0,5 USD . Tyto cíle víceméně. Pokles ceny akcií od otevření trhů o 6 % si vysvětlujeme jako kombinaci nejistých výsledků a převládajícího pesimizmu na trhu.V případě největšího světového přepravce zásilek se v tomto kvartálu opakuje. Tržby s 18% yoy růstem na 15 mld. USD se téměř přesně trefily do tržních predikcí. Dolní linie výsledovky je na tom ale opět o něco hůř. Provozní zisk sklouzl o 3 % yoy na 1,1 mld. USD , díky čemuž skončil daleko pod konsensem 1,2 mld. USD . Čistý zisk na akcii před úpravou o jednorázové položky se usadil na úrovni 2,35 USD , zatímco trh doufal v číslo o bezmála 30c lepší.Důvody klesající profitability se od předešlého kvartálu taktéž v podstatě nezměnily. FedEx zápasí s narůstajícími zakázkami z e-commerce, které jsou(zákazníci si většinou nemají potřebu připlatit za expresní zásilky). Společnost proto musí nabírat zaměstnance, což snižuje provozní zisk (segment FedEx Ground -8 % yoy) a investovat do automatizace, čímž pro změnu zatěžuje cashflow ( investice skupiny do fixních aktiv +10 % yoy). Management však ujišťuje, že tento stav je dočasný a ve výhledu několika následujících let se marže, cashflow a návratnost kapitálu opět začnou zvedat. Akcie FedEx od otevření trhu stoupají o 1,5%.