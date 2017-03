Uhlí táhne nahoru akcie těžařských společností

Autor: Kamil Hussein

Americké těžařské společnosti díky dražšímu plynu a rušení restrikcí ze strany Trumpovy administrativy se těší nárůstu cen akcií, protože uhlí začíná být znovu cenově výhodnou alternativou.

Po krachu některých těžebních firem se zdálo, že těžba uhlí v Americe už nemá valnou budoucnost, avšak po nástupu Donalda Trumpa do funkce a zvýšení ceny zemního plynu se skomírající odvětví zvedá z prachu. Ty společnosti, které zůstaly ve hře se za poslední rok mohli těšit ze vzrůstu cen jejich akcií a právě díky rušení restrikcí ze strany vlády by měli růst ještě v budoucnu. Nejvýrazněji to vidíme u 4 těžařských společností BHP Billiton (BHP), Rio Tinto (Rio), South32 Limited (SOUHY), Cloud Peak Energy Inc. (CLD).

Mým osobním favoritem je společnost BHP Billiton, která za rok poskočila o víc jak 10 dolarů za akcii. Je to firma, která se soustředí nejen na uhlí, ale také na ostatní minerály jako měď, železnou rudu, zlato a stříbro, takže portfolio jejich aktivity jsou do značné míry diverzifikované. Tento nárůst lze přičíst právě stoupající poptávce po uhlí u této společnosti, a předpokládá se, že by růst mohl trvat i v následujícím období do konce roku 2017.

Na závěr bych chtěl podotknout, že těžba uhlí má své nejlepší léta definitivně za sebou, klesající světový trend poptávky nezastaví ani Trump, který chce za každou cenu udržet pracovní místa, ani Čína, která je současným největším konzumentem uhlí. Při investování do takovýchto akcií společností je nejdůležitější se dívat na rozmanitost a udržitelnost jejich aktivit, jinak byste mohli nešťastnou náhodou vložit svoje peníze do dalšího OKD.