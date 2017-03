Čínský vlastník Volva: Učte se od nás, umíme dělat auto byznys

Sázka čínské Geely Automobile Holdings Ltd, vlastníka švédského Volva a výrobce tradičních londýnských černých taxíků, na inovativní technologie, investice do vědy a výzkumu, změnu designu, se zúročuje. Firma totiž oznámila nejlepší hospodářské výsledky za osm let a její obchodní model je odborníky dáván za příklad k následování.

Když v roce 2010 Geely Automobile Holdings Ltd oznámila nákup v té době v problémech zabořené švédské automobilky Volvo, odborná veřejnost tomuto spojení nedávala dlouhého trvání. Dnes je ale Volvo díky masivním investicím do vědy a výzkumu, technologickým novinkám a inovacím, hnacím motorem celé společnosti.

Model postavený na investicích do vědy a výzkumu funguje i u tradičních aut

Mateřská společnost Geele Automobile Holdings Ltd, Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd, totiž utratila 10 miliard juanů do vědy a výzkumu každý rok za poslední tří až čtyři roky, chcete-li 15 procent běžných příjmů. A díky tomu mohla oznámit na základě výsledků za rok 2016, že čeká 31procentní skok v prodeji svých aut v letošním roce.

Opírá se přitom o výsledky prodejů modelů Volva, jako sedanu GC9 či sportovně-užitkového vozu (SUV) Boyue. Na značku Geele se dlouho pohlíželo spíše jako na výrobce, který automobilový trh nějak zdobí, než udává trend, nyní je ale všechno jinak,“ komentovala agentura Reuters firemní počínání. Geely se totiž podařilo údajně transformovat do firmy s vysokými aspiracemi na úspěchy v automobilovém segmentu. Proč? Díky výsledkům divize výzkumu a vývoje automobilky Volvo, které katapultovaly společnost prodejností aut na globální sedmé místo žebříčku.

Vývoj hodnoty akcií Geely Automobile Holdings Ltd.



Zdroj: Google Finance

Geele chce být první čínská automobilka s vlastním autem

Na příští rok má přitom Geely naplánovánu další fázi expanze – Chce být první čínskou společností, která na automobilovém trhu představí vlastní značku, která má dobít především vyspělé trhy, počínaje Evropou a Spojenými státy. Tradiční názor, že úspěch na zavedených automobilových trzích v Evropě a USA je riskantní a velmi nákladný, firemní akcie doslova ignorují. Za posledních dvanáct měsíců totiž ztrojnásobily svou hodnotu. Geely je proto dávána za příklad toho, jak může zcela nová společnost prorazit na vysoce konkurenčním trhu. Stačí prý málo – inovativní produkty, fungující prodejní model a trpělivá práce s image společnosti.

Prodejní výkonnost Geely v Číně vzrostla za rok 2016 o 50 procent na 766 000 vozů. Za tím stojí úspěch modelů GC9 a Boyue, jakož i prodejní úspěchy malých vozů s technologií Volvo. Firma uvedla, že hodlá v letošním roce dosáhnout jednoho milionu prodaných aut, i když prý potenciál je mnohem vyšší. Za rok 2016 dosáhla společnost čistého zisku ve výši 5,1 miliardy jüanů (741 milionů USD), což je nejsilnější růst od roku 2008. Čísla jsou nastavena tak, že v roce 2017 má čistý zisk stoupnout o 37 procent na 7 miliard juanů . Firma je dnes v postavení, kdy neúspěch s auty na zahraničních trzích nemusí brát až tak osudově. Klíčovým trhem se totiž pro automobilku stává samotná Čína.