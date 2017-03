Babiš: OKD musíme jako stát řešit. Koupit jej můžeme za řádově desítky milionů korun

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že stát by případně koupil černouhelnou společnost OKD, která je v úpadku, řádově za desítky milionů korun. Přesnou hodnotu ale neví. Ministerstvo financí (MF) v úterý oznámilo, že vedení těžební firmy oslovilo v minulém týdnu státní podnik Prisko, ve kterém MF vykonává akcionářská práva. Firma má zvážit možnost podání nabídky na koupi OKD. Soukromí investoři totiž nepředložili takovou nabídku, která by umožňovala reálně předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšnou reorganizaci černouhelné společnosti.



"Pokud nám OKD teď oznámilo, že nemá dobrou nabídku, tak musíme jako stát, respektive jako Prisko, které tam má 150 milionů korun, aby ta firma neskončila v bankrotu, tu situaci řešit," uvedl Babiš. Stát už loni prostřednictvím Priska půjčil OKD 700 milionů korun. MF v úterý uvedlo, že firma dosud vyčerpala částku, která nepřekročila 150 milionů korun. Prisko také nominovalo dvě osoby, které doplnili management OKD. Jde o finančního ředitele Michala Sládka a člena představenstva Michala Kuču.



Vláda v únoru neschválila odkup firmy státním podnikem Diamo, ve kterém vykonává akcionářská práva ministerstvo průmyslu. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula dnes ČTK řekl, že nejlepší řešením situace OKD by přesto byl právě odkup Diamem, Prisko podle něj nemá dostatek zkušeností.



"Diamo je zkušený, znalý těžař, který aktivně těží, který to umí, který má zkušenosti se zahlazováním hornické činnosti jako nikdo jiný v České republice. Tudíž je ideálním partnerem pro řešení situace v Moravskoslezském kraji," uvedl Středula.



Doplnil, že na současném vývoji situace mu nejvíce vadí fakt, že to byl právě Babiš, který se v únoru proti prodeji Diamu postavil. Firma už přitom podala na koupi OKD předběžnou nabídku. "Problém je, že stát mohl už toto (koupě OKD) udělat, dokonce to i předběžně udělal. Ale právě ten, který teď říká, jak se do toho vstoupí, tak ten tomu zamezil. To je na tom celé prazvláštní," dodal.



Vedení OKD obdrželo podle dřívějších informací při hledání strategického investora dvě finální nabídky. Podle informací ČTK podala nabídku na koupi OKD společnost EP Industries, jejímž většinovým vlastníkem je podnikatel Daniel Křetínský. Druhým zájemcem měl být podle Hospodářských novin zahraniční hedgeový fond.



OKD se dostala do insolvence loni. Pohledávky vůči ní přihlásilo u soudu přes 550 věřitelů, dohromady chtěli od firmy více než 23 miliard korun. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, její úspěch ale závisí na tom, zda se podaří najít strategického partnera.



V OKD se dál těží uhlí. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11.000 lidí. Na konci března firma zavře ztrátový Důl Paskov na Frýdecko-Místecku, který má kolem 1350 zaměstnanců. Část jich přejde do dolů na Karvinsko, asi 300 zaměstnanců bude pracovat na technické likvidaci dolů. Stovky dalších pracovníků firma propustí.