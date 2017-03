Letecký rok 2016 v číslech: Praha byla v kurzu, přivítala téměř 6 milionů cestujících

Rok 2017 v Česku odstartoval rekordním zájmem o letenky. Obzvláště během sezóny tak lze předpokládat větší nápor na letiště i letecké společnosti, které se na něj snaží připravit. Neznamená to však, že by v minulém roce letecká doprava procházela regresí. Turnikety Letiště Václava Havla v Praze prošlo tam i zpět bezmála 11 a půl milionu cestujících. Kam se z Prahy loni létalo nejvíce? A které aerolinky z pražského letiště přepravily nejvíce cestujících? Cestovatelský portál Letuška.cz provozovaný společností ASIANA zpracoval prostřednictvím nástroje Amadeus Travel Intelligence* statistiky za uplynulý rok.

Vliv na rostoucí zájem Čechů o letenky má několik faktorů. Především je to ale sílící konkurence mezi aerolinkami, zejména na nejvytíženějších trasách, která tlačí ceny letenek dolů. „Průměrná cena letenky klesla pod 9 500 korun, tedy asi o 10 % oproti loňsku,“ potvrdil Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. Neznamená to však, že by pražské letiště v loňském roce zelo prázdnotou. Naopak zde odbavili rekordní počet cestujících. Do Prahy i z Prahy cestovalo téměř pět a tři čtvrtě milionu lidí.

Nejvytíženější letiště světa za rok 2016 podle počtu cestujících

Letiště Cestující – přílet Cestující – odlet 1. Peking 39 094 070 39 364 420 2. Tokyo (Haneda) 34 305 754 33 657 919 3. Los Angeles 29 162 944 29 370 937 4. Londýn (Heathrow) 26 711 609 26 826 025 5. Hongkong 25 819 721 26 105 673 6. Jakarta 25 776 404 25 575 699 … Praha 5 745 474 5 720 080 … Bratislava 728 904 726 134

V tabulce je vidět srovnání letišť v Praze a Bratislavě s nejvytíženějšími letišti světa za uplynulý rok. V roce 2016 přepravilo 774 leteckých společností mezi 3 979 letišti celkem 3,16 miliardy cestujících.

Na druhou stranu ale pomalu roste i množství cestujících, kteří jsou ochotni si za pohodlí a služby připlatit. „Valná většina, přes 94 procent pasažérů, sice logicky pořád cestovala v ekonomické třídě, ve srovnání s rokem 2015 jich ale přeci jenom nepatrně ubylo. V business a první třídě naopak jejich množství o několik desetin procenta narostlo,“ upřesnil Trejbal.

Nejvíce lidí mělo namířeno do Londýna

Nejoblíbenější destinací, do které se létalo z Prahy, se stal Londýn. V první desítce se objevila hned tři ze šesti letišť. Za ním následovala Moskva, Paříž, Tel Aviv, Amsterdam a Milán.

*Graf ukazuje srovnání nejčastějších cílových letišť s odletem z Prahy.

Nejčastěji se z Prahy létalo do Moskvy (256 tis. cestujících), Paříže (Letiště Charlese de Gaulla, 227 tis.), Londýna (Gatwick, 166 tis. a Stansted, 156 tis.), Tel Avivu (148 tis.) a Amsterdamu (135 tis.). Z přestupních zastávek to byl Frankfurt (195 tis.), Amsterdam (119 tis.), Paříž (108 tis.), Londýn (Heathrow, 101 tis.) a Mnichov (88 tis.).

Na pražských ranvejích se přitom pohybovala letadla celkem 70 leteckých společností. Nejvíce cestujících přepravily české ČSA a Travel Service, za nimi následovaly EasyJet, Lufthansa, Ryanair a Aeroflot, který byl nedávno společností Brand Finance zvolen nejsilnější leteckou značkou na světě pro kvalitu jeho služeb, spolehlivost, marketingovou strategii a mladý letadlový park. Tato ruská společnost prochází úspěšným obdobím, v roce 2016 přepravila 29 milionů cestujících, což představuje v meziročním srovnání 11% nárůst.

*Zdroj: Letuška.cz získala tyto údaje prostřednictvím placené služby Amadeus Travel Intelligence společnosti Amadeus. Ta využívá agregovaná data z mnoha různých zdrojů, ze kterých se s vysokou mírou přesnosti vypočítávají unikátní statistiky vytíženosti jednotlivých letů. Statistiky jsou založeny na komerčních pravidelných letech, nejsou do ní tedy zahrnuty soukromé lety a jiné speciální nepravidelné linky.

