Hypoteční banka: Trh s hypotékami klesne letos zhruba o pětinu. Kvůli ČNB

Přísnější pravidla České národní banky budou mít vliv na trh s hypotékami. A to možná dost citelný. Kvůli opatřením regulátora se objem poskytnutých hypoték sníží letos zhruba o pětinu, odhaduje Hypoteční banka.

Bankovní domy už nějaký čas nepůjčují na 100 procent nemovitosti. Od dubna si na doporučení ČNB bude možné půjčit jen do 90 procent této hodnoty. Banky navíc v dubnu čekají i jiná omezení, a to pro úvěry v rozmezí 80 až 90 procent. Budou muset dávat pozor na to, aby podíl nově sjednaných hypoték v tomto pásmu nepřekročil 15 procent.

ČNB tak chce zabránit nadměrnému zadlužení domácností. Kdyby se vítr obrátil, část domácností by v nepříznivé době mohla mít problémy se splácením, říkají centrální bankéři. Na místě by v takovém případě byly i obavy o zdraví jednotlivých bank.

Trh s hypotékami ale kroky ČNB rozhodně pocítí, říká mluvčí Hypoteční banky Marie Mocková. „Je dost možné, že kvůli chybějícím vlastním zdrojům nedosáhne na vlastní bydlení tolik klientů, jako tomu bylo dříve,“ uvedla pro Patria.cz. Navíc je možné předpokládat, že banky budou dávat přednost hypotékám, kde si lidé budou chtít půjčit menší část z hodnoty zastavené nemovitosti (ukazatel LTV), na příklad do 70 procent.

„Odhadujeme, že kvůli opatřením ČNB dojde k cca 20procentnímu snížení objemu poskytnutých hypoték,“ uvedla Mocková.

Situace není pro hypoteční trh příznivá i z jiných důvodů. Od října platí daň z nabytí nemovitosti kupující a v prosinci vstoupil v platnost zákon o spotřebitelském úvěru, kvůli kterému došlo u většiny bank poskytujících hypotéky k nárůstu základních úrokových sazeb.

Údaje Fincentra Hypoindexu ukazují, že v únoru stoupla průměrná úroková sazba hypoték na 1,87 procenta z lednových 1,82 procenta. V listopadu a prosinci byla přitom na minimu 1,77 procenta. Lidé ale předpokládají, že sazby ještě porostou, takže objemy i počty hypotečních úvěrů stoupají, říká podle ČTK analytik Fincentra Josef Rajdl.

Zvýšený zájem o hypotéky registruje v současné době také Hypoteční banka. „Ale počítáme, že po prvním dubnu již nebudeme moci mnoha klientům vyhovět a oproti loňsku se trh sníží,“ říká Mocková. Opatření ČNB ovšem nejsou jedinou věcí, která bude letos hypoteční trh zřejmě výrazně ovlivňovat. Ve hře je také nadměrný zájem o nemovitosti. Obzvláště v metropoli přitom platí, že nabídka výrazně pokulhává za poptávkou, což šroubuje ceny vzhůru. Nemovitosti zdražují už několik let, a stejně tomu bude i letos, odhaduje Mocková.

Rostoucí ceny nemovitostí ve městech jako Praha nebo Brno pozoruje také ČNB. „V atraktivních lokalitách je tím zaděláno na výraznější růst cen, který se odtrhává od nákladů na výstavbu a neodpovídá ani vývoji mezd, což by do budoucna mohlo být rizikem pro finanční stabilitu bank,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro denik.cz guvernér ČNB Jiří Rusnok. Hypotéky jsou sice dostupnější, je ale potřeba stále víc průměrných platů, aby bylo možné si nemovitost na daném místě koupit, říká Rusnok. Další zpřísnění přitom ČNB nevylučuje. Záležet ale bude na cenách realit a na tom, jaké budou mít dosavadní kroky dopady.