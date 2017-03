Houbaření se prodraží! Za vstup do lesa může hrozit pokuta 30 tisíc

Doposud hrozila za zakázaný vstup do honitby pokuta 10 tisíc korun, nyní by mohla být až třikrát vyšší. Zákaz nebo omezení vstupu do lesa platí v období honů, lidé si totiž neuvědomují, že i nevinná procházka po lese může skončit tragédií.

"Nově za účelem bezpečnosti osob zejména v době rozmnožování, hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů bude moci orgán státní správy myslivosti opatřením obecné povahy nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz vstupu do honitby nebo jejích částí, s výjimkou pozemních komunikací," vysvětlil mluvčí Ministerstva zemědělství Hynek Jordán nové znění zákona.

O omezení vstupu do lesa nebo jeho části se lidé dozví na úředních deskách příslušných obecních úřadů nebo na úřední desce orgánu státní správy myslivosti. Kontrolu bude provádět myslivecká stráž, popřípadě Policie ČR či obecní policie.