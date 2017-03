10.h - BCPP oslabuje nejvíce v tomto měsíci, drtivá většina blue chips klesá

Pražská burza uprostřed týdne klesá o 0,9 %, co představuje největší pokles v tomto měsíci. Západoevropské burzy otevírají rovněž výrazným poklesem do 1 %, když americké trhy včera zaznamenaly první více než 1% propad od října 2016. Středoevropské burzy vstupují do nového dne rovněž poklesem, když maďarský BUX klesá o 0,7 %, rakouský ATX odevzdává 1,2 % a polský WIG 20 odevzdává 1,5 %.



V červených číslech otevírají de facto všechny pražské blue chips, když nejvíce ztrácejí rakouské finanční tituly, které oslabují o více než 1 %. Akcie rakouské pojišťovny VIG, která zítra reportuje své loňské výsledky, oslabují o 1,2 % na 603 Kč a obchodují se poblíž svých dvouměsíčních minim. Akcie Erste Bank propadají dokonce o 2 % při největším poklesu v tomto měsíci.



Část včerejších zisků odevzdávají akcie ČEZ, které oslabují o 0,5 % na 436 Kč. Akciím kormě negativního sentimentu na trzích neprospívá ani další pokles ceny elektřiny, když kontrakt na dodávku v příštím roce klesá na německé burze o 1,2 % na 28,3 EUR/MWh, a tak se obchoduje poblíž letošních minim.