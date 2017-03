Konečně trochu akciová vřava! US trhy v červeném, nejvíce auta a banky

Skoro by se chtělo říct – už bylo na čase. Americké akciové indexy poprvé od vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách výrazněji ztrácely. Index S&P 500 odepsal 1,24 %, Nasdaq zaknihoval propad o 1,83 %. Jestli za to může váhavý posun v oblasti implementace slibovaných fiskálních plánů, či prostě pouhá sentimentální korekce se nikdy nedozvíme. I proto se raději podívejme na některé „padlé“. Patří mezi ně automobilky.



Akcie Ford spadly o 4,5 %, General Motors o 3,25 %. V případě výrobců vozidel již delší dobu hovoříme o možném vrcholení cyklu v prodejích. Podpůrné aspekty minulých let v podobě příznivějšího produktového mixu (SUV), slevových úlev pro dealery, či levného leasingového financování postupně narážejí na své hranice. V Číně došlo ke zpřísnění daňových plateb spotřebiteli a jediným regionem s výraznějším prostorem k růstu je tak Evropa, kde se připravuje Brexit. I proto jsme směrem k automobilkám obezřetní.



Pořádnou „sodu“ včera schytaly také banky. Bank of America odepsala téměř 6 %, JPMorgan a Wells Fargo shodně po 3 %. V případě bank to připisujeme zejména napnuté valuaci. Je pravdou, že v jejich prospěch hraje případný růst výnosové křivky vzhůru, na druhou stranu je již v cenách akcií ve velké míře započtený. Pohled na valuační násobky poměřující cenu akcie vůči její účetní hodnotě to jednoznačně dokazuje.





Naopak se dařilo defenzivnějším sektorům (kupříkladu utility) a zejména méně rizikovým aktivům v čele s dluhopisy, či zlatem. V Evropě lze dnes v návaznosti na včerejší zámořské obchodování očekávat nervózní seanci.



Jan Šumbera