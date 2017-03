ČEZ: Výběr z konf. hovoru - možná vysoká divi 2017 díky jednorázovým příjmům

ČEZ potvrdil, že ve výhledu EIBTDA na rok 2017 očekává 1,1-1,2 mld. Kč jednorázový příjem ze soudního sporu se SŽDC. Ve výhledu čistého zisku je navíc zahrnut přes 1,0 mld. Kč jednorázový příjem z prodeje realitního portfolia. To znamená, že bez jednorázových příjmů by firma čekala EBITDA okolo 51 mld. Kč a čistý zisk okolo 10 mld. Kč. CFO řekl, že rozšířený dividendový výplatní poměr (na 60- 100% očištěného zisku) je platný pro příští dva roky. Výplata méně, než 80% by v současných podmínkách byla příliš konzervativní. ČEZ vidí ceny elektřiny příští dva roky jen mírně rostoucí, větší potenciál růstu vyhlíží až kolem roku 2020. IR ČEZ nám také potvrdil, že výhled produkce na rok 2017 již zahrnuje produkci z nové elektrárny v Ledvicích, takže v dalších letech již nelze čekat větší růst produkce z uhlí.



Celkově konferenční hovor potvrdil na jednu stranu vysoký budoucí dividendový výplatní poměr, pravděpodobně okolo 100% zisku (letos ČEZ navrhuje 90%). Na druhou stranu je výhled zisku na rok 2017 po očištění o jednorázové vlivy výrazně pod očekáváním trhu (6% na EBITDA a 30% na čistém zisku) a v budoucnu nelze očekávat výrazný růst produkce (jen 2-3TWh z jaderných elektráren). ČEZ by díky jednorázovým výnosům mohl příští rok nabídnout vysokou dividendu (závisí na konverzi MOL dluhopisů, prodeji Počerad či bulharských aktiv),

jinak je pro nás jeho výhled zklamáním.



Petr Bártek