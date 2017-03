Evropský semestr a makroekonomické

Abychom Portugalsku ale úplně nekřivdili, tak je zároveň pravda, že dokázalo předčasně splatit půjčku od Mezinárodního měnového fondu a vůbec poprvé snížilo státní deficit pod stanovenou hranici 3% HDP.

Navíc i řada vyspělých zemí, například Německo Nizozemí či Švédsko, mají nějakou tu nerovnováhu. Německo „bojuje“ s velkým přebytkem běžného účtu platební bilance. Jednoduše řečeno - více vyváží, než dováží, a je tak do značné míry závislé na zahraniční poptávce. Rozhodně více, než by se líbilo členům Komise. Na vývoj běžného účtu se můžeme podívat také z hlediska úspor a investic. Tato perspektiva naznačuje, že německé domácnosti (a vláda) málo investují a příliš šetří. Podobně je tomu tak i v případě Holandska. Tady zpráva poukazuje ještě na jeden fakt, a to že díky vysoké otevřenosti nizozemské ekonomiky, by silnější domácí poptávka (rozuměj vyšší importy) měla pozitivní efekt i na obchodní bilanci dalších zemí.

Švédská nerovnováha pak vyplývá zejména z vysokého zadlužení domácností, které je do značné míry spojeno s vysokým růstem cen nemovitostí. Možná se ptáte: „A kde je Řecko?“. Řecko se díky svým problémům řadí do zcela speciální kategorie zemí, v nichž probíhá „ekonomické přizpůsobení“, a bylo tak z Evropského semestru vynecháno. Kromě hodnocení makroekonomických nerovnováh bylo součástí Zimního balíčku i hodnocení, do jaké míry byly členské státy úspěšné v zavádění strukturálních reforem. Snahu reformovat poměrně pěkně shrnuje fakt, že žádná země nebyla schopna plně implementovat doporučené reformy a jen ve dvou případech byl učiněn významný pokrok. Není se pak čemu divit, že Mario Draghi, prezident ECB, neustále zdůrazňuje potřebu „zintenzivnit provádění strukturálních reforem s cílem zvýšit odolnost, snížit strukturální nezaměstnanost a zvýšit růst potenciálního produktu“.

Roman Sedmera