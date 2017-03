Reuters: Francouzská prokuratura začala kvůli emisím vyšetřovat Fiat

Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování italsko-americké automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA), důvodem je obvinění z podvodů při testech emisí naftových vozů. Agentuře Reuters to řekl zdroj ze soudních kruhů.

Mluvčí FCA sdělil, že firma zahájení vyšetřování zaregistrovala a bude pokračovat ve spolupráci s úřady. Dodal, že FCA nadále zastává názor, že její naftové vozy jsou zcela v souladu s emisními předpisy. To podle něj potvrdilo rovněž italské ministerstvo dopravy.



Prokuratura podle zdroje začala FCA vyšetřovat 15. března. Už loni začala prokuratura kvůli emisím naftových vozů vyšetřovat německý koncern Volkswagen a letos v lednu zahájila vyšetřování francouzské automobilky Renault.



V únoru francouzská vláda oznámila, že úřad pro ochranu spotřebitelů předal pařížské prokuratuře dokument s poznatky ohledně emisí naftových vozů FCA. Vyšetřování zahájené v reakci na skandál německého Volkswagenu podle vlády ukázalo, že emise u některých modelů aut FCA několikanásobně převyšovaly limity.



Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) už v lednu automobilku Fiat Chrysler obvinila z používání softwaru, který umožnil obejít normy pro emise oxidů dusíku u zhruba 104.000 jejích naftových aut. Firma ale tvrzení úřadu o nelegálnosti tohoto softwaru odmítla.



Automobilku Fiat Chrysler už v únoru podpořila italská vláda. Ministr dopravy Graziano Delrio tehdy prohlásil, že testy automobilů FCA nezjistily žádný ilegální software, který by umožňoval s měřením emisí manipulovat.



Automobilové emise se dostaly do centra pozornosti v září 2015, kdy Volkswagen v reakci na obvinění ze strany amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda Auto.

