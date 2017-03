Česká pošta si chce pronajmout 60 elektromobilů pro rozvoz zásilek až za 30 milionů

Česká pošta v pondělí zveřejnila požadavek na pronájem až šedesáti lehkých užitkových elektromobilů. Za pětiletý operativní leasing je ochotna zaplatit až 30 milionů korun. Objeví se na českých silnicích německý Streetscooter od Deutsche post?

Pronájem maximálně 60 malých lehkých užitkových elektromobilů formou operativního leasingu s full service plněním na dobu 60 měsíců s maximálním nájezdem každého elektromobilu 70 000 km za dobu pronájmu. To je popis v pondělí zveřejněné zakázky České pošty. Firma se zavazuje odebrat nejméně 35 a nejvíce 60 vozidel.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka je zakázka výsledkem testovacího provozu elektromobilů, jenž pošta provedla v loňském roce. „Výsledky byly pozitivní a proto jsme zakázku vypsali. Jedna věc je ekonomická výhodnost vozidel, ale zároveň jako společensky odpovědná firma chceme přispívat k ochraně životního prostředí a elektromobily jsou jedním z nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout,“ upřesnil Vitík.

Podle něj se vedení České pošty jeví situace ve městech, kde řidiči jezdí relativně malé vzdálenosti, ale často zastavují, jako ideální pro pořízení elektromobilů.

„Zatím uvažujeme o 35 vozidlech s tím, že bychom jich výhledově pořídili až 60. Vozidla by měla být nasazena například v Praze, Brně, Pardubicích, Liberci, a jako vhodné lokality se nám jeví také Opava, Vyškov, Tábor nebo Třeboň,“ dodal mluvčí.

Dorazí na české a moravské silnice německý pracant?

Otázku, jestli lze očekávat, že by se do tendru přihlásila také společnost Deustche post se svým vozem Streetscooter nechal bez odpovědi. Pravdou je, že německá pošta svým vozidlem zamotala hlavu především koncernu Volkswagen. Původně se totiž jednalo jen o koncept elektrovozu, který byl vyvinut s firmou RWTH Aachen a mělo jít o 50 kusů. Jenže ty se ukázaly tak skvělé, že se začaly vyrábět ve větším. Loni v dubnu pak Deutsche post koupila majoritní podíl akcií a začala vozy vyrábět pro svoji potřebu.

Podle loňského článku serveru Novinky.cz je tohle možná pro někoho na první pohled ošklivé auto zajímavé tím, že pod kapotou je elektromotor s výkonem 30 kW (případně 45 kW), který nabízí maximální rychlost 85 km/h. Dojezd auta s Li-On akumulátory o kapacitě 20,4 kWh je asi 80 km. Asi by zvládlo i více, ale právě časté zastavování a startování „sežere“ hodně energie.

Vůz je extrémně jednoduchý a lehký (váží 1495 kg). Už vývoj určil, že cena by měla být asi 5000 eur (asi 135 000 Kč). Všechno na voze bylo navrženo na extrémní zátěž. Počítalo se s životností 16 let při provozu šest dní v týdnu, 10 hodin denně. Je to pracovní nástroj. Podle toho tedy i vypadá.

Zájemci o tuto zakázku se mohou více podrobností dozvědět na profilu zadavatele, konkrétně na tomto linku. Termín podání nabídek je 27. dubna do 10.00.

Jiří Reichl