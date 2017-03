Wall Street Closing Bell & výhled na 22. 3. 17

Grant Capital a.s. / Nejlepší spojení s akciovými trhy



Grant Capital se od roku 2007 specializuje se na investiční služby při obchodování s akciemi zejména v USA a také v Německu, Francii, ČR a na dalších více jak 80ti trzích. Grant Capital přináší modelová portfolia a službu privátního makléře, který je pro investory nejlepším nástrojem pro realizaci obchodních strategií. www.grantcapital.cz



Úterý přineslo na trhy pokles, při kterém hlavní indexy odepisovaly téměř jedno procento.Dnešek byl nejztrátovějším dnem nejen letošního roku. Podobný pokles najdeme až v říjnu loňského roku. Přes znatelné ztráty, na které nejsou investoři v Trumpově éře zatím zvyklí, nebyly zobchodované objemy nijak nadstandardní. Nejvíce dnešní ztráty dolehly na sektor financí, který odepsal téměř dvě procenta. Naopak jediným sektorem, kterému se v dnešním dni dařilo, byly utility se ziskem více než jednoho procenta.Spouštěčem výprodejů byly patrně rostoucí obavy ze schopnosti Trumpovy administrativy uvést dříve avizované reformy do života poté, co zprávy hovořily o tom, že návrh reformy zdravotnictví se zadrhl v Kongresu, což by dále mohlo zpomalit i další postup daňové reformy a výdajů na infrastrukturu.Ropě dnešní vývoj rovněž neprospěl a ta se v závěru dne pohybovala u ceny 48,2 USD za barel. Dolar dnes na páru s eurem dále oslaboval a to k hodnotě 1,08 a zlato si polepšilo o necelé procento k ceně 1245 USD za unci.Zítra bude zveřejněn vývoj stavu zásob ropy dle EIA, který může spolu s dnes po trhu zveřejněnými zásobami dle API, ovlivnit další vývoj. Dále to zítra budou data z trhu s nemovitostmi a počty žádostí o hypotéky Modelové portfolio koupilo DAL, UFS a XOP.Podrobnosti o modelovém portfoliu naleznete na adrese: