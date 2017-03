Proč Tesla zvedá investory z křesla

Bylo by to příliš jednoduché, pokud bychom se mohli spoléhat, že firma se silnou pozicí na počátku vzniku nějakého odvětví si tuto pozici udrží po celou dobu jeho existence. Můžeme samozřejmě tvrdit, že taková společnost má náskok před ostatními a to jí poskytuje nezanedbatelnou výhodu. Zrovna tak je ale zřejmé třeba to, že další společnosti se mohou v podstatě zadarmo učit z jejích chyb. Že to, co bylo na počátku výhodou, se může stát koulí na noze. Že existuje efekt „přepáleného začátku“, efekt přílišného uspokojení s dosaženými výsledky, či prostá únava z vyčerpávajícího sprintu.



Domnívám se, že tato úvodní úvaha na navýsost relevantní i pro jednu z tržních hvězd - Teslu. Nyní jde samozřejmě o jasného kandidáta na dominantní, či jednu z dominantních firem v (sub)odvětví výroby elektrovozů (a dokonce i některých dalších, s elektřinou souvisejících). Pohled na vývoj ceny akcií ovšem ukazuje, že Tesla už dlouho zvedá investory z křesla, ovšem jen proto, aby do něj zase rychle unaveně padli:



Zdroj: Financial Times



Tesla je ostře sledovaným vlakem, respektive elektromobilem, ale i přesto si dovolím připomenout pár relevantních faktů, na které můžeme ve víru kreativních úvah o potenciálu této společnosti někdy trochu zapomenout. Z následujícího grafu vidíme, že tržby společnosti se chovají skutečně raketově a podle analytiků by se tak měly chovat i nadále. V roce 2018 už by tak v těch optimističtějších scénářích mohly atakovat hranici 20 miliard dolarů:





Zdroj: Financial Times



Přiložená tabulka ale zároveň připomíná méně potěšující fakt: Společnost je těžce ztrátová a to jak co se týče zisků, tak co se týče toku hotovosti. V roce 2016 dosáhla její čistá ztráta 773 milionů dolarů, její provozní tok hotovosti záporných 124 milionů dolarů a cash flow po investicích bylo více než 1,5 miliardy dolarů v záporu. Nevím, zda potěší, že v roce 2015 to bylo více než 2 miliardy dolarů hotovostní ztráty.



Na povrchu krása ...



Tesla je společností mnoha odstínů a barev: Jde o jednu z ikon dnešní kapitalistické ekonomiky, její dosavadní i budoucí úspěch ale také stojí na nohou přímých a nepřímých vládních dotací. Její vozy ukazují, kam lidé dokázali posunout v praxi uplatnitelné technologie, ale zároveň jde o nejporuchovější auta na trhu. A jak ukazuje výše uvedené, jde o společnost, které dokáže uspokojit i ty největší investorské závisláky na růstu, ovšem zároveň je její fundament hodně slabý (čímž se z části vracíme k prvnímu - dotačnímu bodu).



V podstatě od počátku roku 2014 je zřejmé, že investoři si neví moc rady, jak se s těmito rozpory poprat a akcie se stala hodně emotivní záležitostí. Její volatilita je ve srovnání s předchozím obdobím a volatilitou celého trhu obrovská. Odráží boj mezi krásným příběhem o tom, co všechno Tesla dokáže (či může dokázat) a realitou, která ukazuje, jak moc by se musely výsledky firmy zlepšit, aby akcie měly vůbec nějakou hodnotu (nemluvě o současné kapitalizaci dosahující téměř 43 miliard dolarů).



Jak tento boj probíhá je dobře zřejmé i z následujícího obrázku, v němž je vyznačen vývoj očekávaného volného cash flow pro roky 2015 a 2016. V roce 2013 si akcie prošla prudkou rally (viz výše uvedený graf) a trh v té době čekal, že v letech 2015 a 2016 už bude Tesla na úrovni volného cash flow znatelně v plusu. Od té doby ale očekávání prudce klesla, až se nakonec hovořilo jen o tom, kolik firma prodělá:





Výhled ukazuje, že investice by letos rozhodně klesnout neměly, naopak. A je v podstatě jisté, že dojná kravka se ze společnosti jen tak nestane. To znamená, že peníze budou dál proudit od věřitelů a možná i akcionářů směrem do firmy, místo aby jim je vracela. Pohled na vozy Tesla potěší estéta i technologického nadšence a přímo vybízí k vyprávění příběhů o tom, co vše se ještě stane skutečností. Pohled na výsledky firmy ale bude pravděpodobně ještě dlouho působit jako chladná sprcha.