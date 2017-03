Při zadlužování dodržujte pravidlo 28/36

„Pokud si nyní kupujete věci, které nepotřebujete, brzy budete prodávat věci, které potřebujete“, říká Warren Buffett, třetí nejbohatší člověk na světě. Všeobecně platí, že půjčovat byste si měli pouze na nezbytné věci, případně věci, jež lze chápat jako investici. Ne však na zbytné věci jako dovolená, drahé mobilní telefony, šperky, koníčky apod.

Při zadlužování berte ohled na to, kolik platíte za bydlení

Bez ohledu na to, za jakým účelem si peníze půjčujete, neměli byste dopustit, aby Vám splátky úvěrů působily komplikace. Velmi jednoduchou pomůckou je v tomto směru pravidlo 28/36. Toto pravidlo říká, že by výše měsíčních splátek úvěrů měly činit maximálně 36 % Vašich disponibilních příjmů, přičemž v této částce jsou již zahrnuty výdaje na bydlení hypotéka , nájem, daň z nemovitosti , pojištění nemovitosti apod.). Pokud Vaše disponibilní příjmy činí 30 000 Kč , činí maximální „bezpečná“ výše splátek úvěrů 10 800 Kč (včetně nákladů na bydlení ).

V USA radí s financemi už i realitní makléři

Zatímco v České republice není oblasti finančního plánování nijak zvlášť populární, například v USA berou realitní makléři při výběru nemovitosti v potaz to, jaké jsou disponibilní příjmy jejich klientů. Tj. realitní makléř zde částečně supluje roli finančního poradce.

Co dělat v případě, že pravidlo 28/36 nesplňujete?

drahém pojištění nemovitosti či domácnosti

drahém dodavateli elektřiny či zemního plynu

nehospodárném používání domácích spotřebičů

nehospodárném nakládání steplem (nehospodárné větrání, neefektivní zdroj tepla apod.)

V případě, že aktuální stav Vašich osobních financí nesplňuje pravidlo 28/36, je vhodné ihned sjednat nápravu. V okamžiku, kdy se dostanete do finančních potíží, budete jen těžko hledat výhodné nabídky refinancování spotřebitelských úvěrů či hypotéky . Naopak, Váš rodinný rozpočet začnou téměř okamžitě zatěžovat smluvní pokuty uvedené v úvěrových smlouvách. Pokud jste toho schopni, začněte drahé úvěry předčasně splácet. Neváhejte na splácení úvěrů použít peníze, které jste si doposud odkládali na krátkodobé spořicí produkty. Domácnosti se často dopouští toho, že budují úspory na spořicích účtech úročených sazbami kolem 0,7 % - 1 %, ale na druhé straně splácí úvěry s ročními náklady 10 % - 15 %. Samozřejmě, každá domácnost by měla mít vybudovanou tzv. pohotovostní finanční rezervu, nicméně jakékoliv spoření na krátkodobé spořicí produkty na úkor předčasných splátek drahých úvěrů nedává smysl. Zároveň se zamyslete nad tím, jak ušetřit na nákladech za Vaše bydlení , např. na:Další inspiraci na to, jak snížit náklady na bydlení či stávající finanční produkty najdete i v sekci „Osobní finance“ webu Kurzy.cz