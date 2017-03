Akcie Apple na novém rekordu po představení nového iPadu, iPhone SE a rudého iPhone 7

Na nový rekord na dosah 143 amerických dolarů za kus zamířily akcie technologické firmy Apple po uvedení nového iPadu a iPhonu SE.

Nový iPad s úhlopříčkou 9,7 palců bude možné od ceny 329 dolarů objednávat počínaje 24. březnem skrze Apple.com a počínaje příštím týdnem bude naskladněn do Apple storů. Ke stejnému datu bude dostupný iPhone SE s pamětí od 32 do 128 GB a začínající na ceně 399 dolarů za kus.

Do skupiny iPhonů 7 přibyl speciální rudý model (Red special edition), který rozšiřuje dosavadní barevnou nabídku. Dostupný bude opět od 24. března. Začíná na ceně 749 dolarů a je součástí globální kampaně boje proti AIDS. Apple je největším světovým přispěvatelem do fondu bude s nemocí v rozsahu již více než 130 milionů amerických dolarů.

Updatovaný iPad nabízí jasnější displej, Touch ID, celosvětovou podporu přenosu skrze sítě LTE, čip A9 a operační systém iOS 10. Apple dále nabídl vyšší kapacitu u iPadů Mini a definitivně přestal promovat model iPad Mini 2.

V rámci doplňkových aplikací a služeb Apple uvedl aplikaci Clips, která uživatelům umožňuje kombinovat videoklipy, fotky a hudbu a sdílet je skrze zprávy a sociální média. Dostupná bude od verze iOS 10.3. Drobnostmi navíc jsou nové obaly pro iPhone 7 nebo vyšší výdrž u iPhonu SE.



(Zdroj: Apple, CNBC, foto: Apple)