Burkini a břichomluvec. Souboj o křeslo francouzského prezidenta doopravdy začal

Odívání a viditelnost muslimské komunity ve Francii. To je téma, na které proběhla v pondělí zřejmě nejostřejší výměna názorů mezi prezidentskými kandidáty ve Francii. Večerní televizní debatou tak odstartovala kampaň k ostře sledovaným prezidentským volbám v druhé největší ekonomice eurozóny. Diskuze se obešla bez třeskutých překvapení, podpořila euro a srazila francouzské výnosy. Ekonomika byla jenom jedním z témat.

Zřejmě největší tenze vyvolalo téma sekulární společnosti. Kandidátka francouzské krajní pravice Marine Le Penová se vrátila ke své mantře o vzestupu islámského fundamentalismu“ a tlaku, který podle ní vytvářejí „neustálé požadavky“ týkajících se odívání a stravování.

„Ještě před několika lety burkini na plážích nebyly. Vím, pane Macrone, že je podporujete, ale nebyly,“ komentovala šéfka krajněpravicové Národní fronty celotělové dámské plavky, považované v islámském prostředí za oděv vhodný do vody. Burkini se loni v létě snažily zakázat některé francouzské obce. „Já nepotřebuji (schopnosti) břichomluvce, paní Le Penová, když něco potřebuji říct, tak to řeknu,“ odpověděl nezávislý kandidát Emmanuel Macron. Burkini jsou záležitostí veřejného pořádku a nikoli otázkou sekulárnosti, řekl. „Past, do které s vašimi provokacemi padáte, je rozdělení společnosti,“ odvětil také Macron, který podle místních médií hraje v otázce imigrace na dvojí kartu „humanity a tvrdosti“. To, jak vracet zpátky imigranty, kterým byla žádost o azyl zamítnuta, ale neříká.

Průzkumy: Vítězem Macron

Dva internetové průzkumu ukázaly, že nejvíce se pondělní debata vydařila právě Macronovi. Za nejpřesvědčivějšího považovalo mladého centristu 30 procent z téměř deseti milionů diváků. Le Penová skončila druhá, případně třetí. Kandidát tradiční pravice François Fillon skončil třetí, případně čtvrtý, zatímco Jean-Luc Mélenchon, který zastupuje krajní levici, předčil v obou průzkumech Benoîta Hamona z vládní Socialistické strany mimořádně nepopulárního současného prezidenta Françoise Hollandea.

Výsledky podpořily francouzské desetileté výnosy, které ráno klesly až o 0,03 bodu na 1,07 procenta. Rozdíl mezi výnosy francouzských papírů a výnosy německého Bundu, který byl na začátku minulého měsíce až na 0,9 bodu, sestoupil na 0,62 bodu. Euro stouplo na páru s dolarem na šestitýdenní maximum, francouzský akciový index CAC 40 se s přírůstkem 0,7 procenta odpoledne držel nad 5 000 body. Evropské akcie rostly, index Eurostoxx 50 se dostal nejvýše od prosince 2015.

Průzkumy: Macron vyhraje i celkově

Nejnovější průzkumy ukazují, že o vítězství v prvním kole voleb by 23. dubna svedli urputný souboj Le Penová a Macron. Druhé kolo 7. května by v takovém případě vyhrál Macron. Pondělní "před-debatní" výsledky průzkumu IFOP Fiducial mu přisuzovaly 60 procent hlasů odevzdaných v druhém kole a náskok 20 procentních bodů nad Le Penovou. Čtyři z deseti voličů ale pořád nemají jasno a tři další kandidáti se nadějí na postup do druhého kola nevzdávají. Mezi nimi se pozornost upíná na Fillona, který čelí obvinění, že naoko zaměstnával manželku a děti jako asistenty v parlamentu.

Le Penová, která chce zavést daně na zboží dovážené do Francie, hájila v ekonomické části debaty svůj „hospodářský patriotismus“. Fillon se mezitím opřel do nezaměstnanosti, kde nepřijatelná situace trvá prý už čtvrt století. Také zkritizoval plán Le Penové vrátit se k francouzskému franku, což by podle něj zaselo chaos.

Překážky "referenda o euru"

Opustit euro ale většina Francouzů nechce, což Le Penová ví, takže k takovému kroku by se prý neuchýlila bez jejich souhlasu, tedy po příslušném referendu. I kdyby ale v prezidentských volbách nečekaně zvítězila, musela by v tomto bodě překonat ještě řadu překážek. Vypsat referendum o členství Francie v eurozóně by vyžadovalo změnit ústavu, k čemuž je potřeba souhlas parlamentní většiny. A parlamentní volby by Francouzi měli stihnout ještě v tomto pololetí, konat by se měly v červnu.

Stojí za zmínku, že další uchazeči o prezidentské křeslo (Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaudová, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Jean Lassalle, François Asselineau) v pondělní debatě chyběli. Do prvního kola budou mít prezidentští kandidáti příležitost utkat se před zraky televizních diváků ještě dvakrát.

Zdroje: Le Monde, Reuters, FT