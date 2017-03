Britská inflace rychle roste kvůli slabé libře a ropě. BoE to bude tolerovat

Index spotřebitelských cen (CPI) ve Velké Británii v únoru akceleroval na 2,3% meziročně respektive 0,3% meziměsíčně. Trh čekal růst směrem k 2,1%. Únorová data jsou nejvyšší od roku 2013.Mezi hlavní důvody rostoucích cen v Británii stojí především výrazně slabší libra , jež od rozhodnutí o vystoupení z EU oslabila o plných 17%. Určitý podíl na růstu inflace má také meziroční zvýšení cen ropy Jádrová složka cen se v únoru zvýšila na 2%, což je nejvýše od poloviny roku 2014.Data za únor přinesla první růst cen potravin (+0,3%) za poslední 3 roky.Bank of England již dříve uvedla, že po určitou dobu bude přestřelování inflace nad svůj dlouhodobý cíl na úrovni 2% tolerovat vzhledem k jeho stimulačnímu efektu.Vstupní ceny u firem a podniků se v únoru meziročně zvýšily o 19,1%. Výrobní ceny na výstupu přitom rostly pouze o 3,7%. BoE očekává větší míru přenesení tohoto vývoje do jádrových spotřebitelských cen . Ty by mohly do konce roku růst směrem ke 3%.