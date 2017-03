Nejméně rizikovou komoditou jsou diamanty a šperky

Rok 2016 byl rokem komodit. Za 12 měsíců zhodnotily v průměru o 16,3 %. Nejvýnosnější byly plyn a ropa. Nejstabilnější investicí byly surové diamanty a diamantové šperky. Objevem roku je lithium, jehož hodnota vzrostla o 24,8 %. Cenový růst tohoto kovu je generován očekáváním, že budoucnost patří elektrickým automobilům s lithiovými bateriemi. Zmíněné údaje zveřejnila studie investičního fondu Quant.

Nejnižší volatilitu vykázaly diamanty

Cenové výkyvy jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při posuzování komodit. Podle investičního fondu Quant vykázaly nezpracované diamanty nejnižší průměrnou 30denní volatilitu z vybraných komodit. Druhou nejnižší volatilitu vykázal investiční šperk (95 % diamant, 5 % zlato). Stále nízké, ale přeci jen trochu větší cenové výkyvy mělo lithium a poté zlato. „Ve vyspělých ekonomikách je zcela běžné, že investiční diamantové šperky jsou pořizovány jako dlouhodobý investiční nástroj. Zájem o ně roste výrazně i v Česku a zmíněná fakta ukazují proč. Cena velmi kvalitních větších bílých leštěných diamantů v dolarech za posledních 10 let vyskočila o 68 %. Diamanty vykazují mnohem menší volatilitu než investiční zlato, které může delší dobu růst, ale také delší dobu klesat,“ uvádí Alojz Ryšavý, klenotník a majitel ALO diamonds, které se specializuje na ruční výrobu investičních šperků. Na jejich adresu dodává: „Důvěru v investiční diamantové klenoty ukázaly poslední ekonomické i geopolitické krize. Prodeje výrazně rostly v Řecku po odhalení závažných ekonomických problémů i v Británii po vyhlášení výsledků hlasování o brexitu.“

Podle studie se budou diamanty a diamantové šperky zhodnocovat i v roce 2017. „Byl to rok komodit. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit,“ říká Aleš Michl, ekonom investičního fondu Quant. Růst bude pohánět očekávání, že nový prezident Trump zrychlí růst americké ekonomiky. Podle studie se diamanty a diamantové šperky hodí k dluhopisům a nemovitostem. Mají malou nebo mírně negativní závislost vůči cenám dluhopisů a nemovitostí. Zlato zase může dobře vyvažovat portfolio při investování do akcií, bitcoinu nebo nemovitostí. Pohyby cen jsou na sobě takřka nezávislé.

Aleš Michl dále doporučuje: „Typický investor se většinou rozhoduje mezi 3 až 5 aktivy, mezi nimiž rozloží majetek. Otázka zní jak nejlépe tyto aktiva nakombinovat aby bylo sníženo riziko. Vzali jsme akcie, dlu­hopisy, nemovitosti, bitcoin a k tomu navíc investoři zvažují fyzické investiční aktivum: zvolili jsme diamant (šperk) a zlato. Spočítali jsme koreleční koeficient za posledních 10 let, který měří, jak moc se ceny daných aktiv pohybují stejně. Předpokládejme, že efektivní investor chce taková aktiva, jejichž výnosy jsou málo korelované – nedává smysl mít aktiva, které se hýbají úplně stejně.“