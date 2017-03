Ranní kafe 21.3.2017 - výsledky ČEZ

Americké akcie mírně klesaly, taženy zejména finančními tituly a energiemi. Dolar pokračoval v pozvolném oslabování v prodloužené reakci na uvolněnější zvedání sazeb FEDem. Představitelé OPEC soukromě i veřejně prohlašují, že jsou pro prodloužení produkčních kvót, pokud budou souhlasit i nečlenské země.





Energetická skupina ČEZ dnes ráno zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2016. Společnost porazila očekávání zisku EBITDA za rok 2016 primárně kvůli položkám, které se v budoucnu nebudou opakovat. Představenstvo valné hromadě navrhne výplatu hrubé dividendy 33 Kč na akcii. Jde o pokles o 17,5 % oproti loňskému roku.

Meziročně EBITDA klesla o 11 %, z toho většina poklesu byla způsobena poklesem cen elektřiny. Společnost dodala zisk EBITDA 58,1 mld. CZK, oproti výhledu 56 mld. Zisk EBIT činil 26,1 mld. CZK, jde o meziroční pokles o 10 %. Čistý zisk 14,6 mld. CZK byl meziročně nižší o 29 % v důsledku velkých jednorázových negativních položek, zejména ztrátě na turecké liře.

Z hlediska budoucích cen elektřiny si ČEZ již zajistil prakticky veškerou produkci na letošní rok, 71 % výroby roku 2018 za průměrnou cenu 29 EUR/MWh a 37 % očekáváné produkce roku 2019 za cenu 29,5 EUR/MWh. ČEZ si tím konzervativně zamyká současné nízké ceny elektřiny na většinu nejbližší produkce, zbavuje se ale také potenciálu při růstu cen elektřiny.

Energetický gigant očekává pro letošní celý rok zisk EBITDA ve výši 52 mld. CZK a upravený čistý zisk ve výši 12 až 17 mld. CZK. To by znamenalo pokles EBITDA o 10,5 %. Pokud je výhled managementu konzervativní, mohl by se reálný pokles EBITDA výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit.