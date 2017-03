10.h - BCPP nejvýše od listopadu 2015, ČEZ jde po výsledcích vzhůru

Pražská burza otevírá růstem o 0,5 %, když si připisuje již šestý růst během posledních sedmi dní. Index PX se dostává na 986 bodů, co představuje nejvyšší úroveň od listopadu 2015. Západoevropské burzy otevírají mírným růstem poté, co americké trhy opět zavřely bez větších změn. Středoevropské burzy otevírají v zelených číslech, když polský WIG 20 přidává 0,55 %, rakouský ATX posiluje o 0,7 %, zatímco maďarský BUX stagnuje okolo nuly.



Své výsledky hospodaření za minulý rok představil energetický gigant ČEZ, který dosáhl upraveného zisku 19,6 mld. Kč, což je mírně nad vlastními odhady společnosti a také nad odhadem analytiků na úrovni 18,3 mld. Kč. ČEZ navrhuje vyplatit dividendu 33 Kč/akcii, co implikuje cca 7,5% dividendový výnos. Pozitivní náhled na výsledky i dividendu kazí slabší výhled EBITDA na tento rok pouze na úrovni 52 mld. Kč. Akcie ČEZ, které na svá maxima z úvodu měsíce ztrácejí přibližně 5 %, rostou po výsledcích o necelé 1 % na 437 Kč.



Slušným růstem otevřely akcie Erste Bank, které se dotkly až 826 Kč, ale nyní již trochu zpomalují a rostou již pouze o 0,6 % na 819 Kč. Ve spanilé jízdě pokračují akcie Komerční banky, které rostou o 1 % na 975 Kč na nejvyšší úroveň od srpna minulého roku.