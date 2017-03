Amazon jede a pojede ještě dál?

Amazon od začátku roku připsal již 14 %. Za poslední rok dokonce 50 %, no a za deset let stěží uvěřitelných 2160 %. Přirozeně se tak nabízí námět k diskuzi, a to, jak velký je nadále investiční potenciál společnosti? V našich očích jedním slovem ohromný. Příběh Amazonu je totiž o dlouhotrvající vizi. Společnost se soustředí na minimalizaci svých cen, širokou nabídku a expanzi do dalších oblastí. Co začalo jako „internetový obchod s knížkami“ se vyvinulo v dominantního hráče na poli elektronických knih, lídra v oblasti cloudové infrastruktury či v stále se rozšiřujícího logistického giganta. Mezi dalšími možnými kroky se přirozeně nabízí vlastní přepravní služby, dodávkové služby pro potraviny apod. Metodologický přístup Bezose navíc nesmírně agresivně tlačí na konkurenci a umožňuje realizovat dočasné ztráty ve jménu úspěchu v dlouhém horizontu. Ostatně, více se o tom zájemci mohou dočíst kupříkladu v knize Globální samoobsluha - Jeff Bezos a věk Amazonu.



Jedinou komplikací pro investiční příběh je pochopitelně valuace. Amazon je extrémně drahý a při jakémkoliv škobrtnutí mohou jeho akcie trpět.



Jan Šumbera