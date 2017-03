Prezident Zeman úspěšně zaintervenoval na forwardovém trhu s korunou

Kdo umí, ten umí. Prezident Miloš Zeman znovu ukázal, že je to on, kdo na rozdíl od centrálních bankéřů z ČNB umí slovně intervenovat na trhu s korunou. Se spotovým kurzem EUR/CZK se českému prezidentovi samozřejmě pohnout nepodařilo, nicméně dopad jeho slov o tom, že exit ČNB z intervencí proběhne možná dříve, než se nadějeme, byl zřetelně viditelný na forwardovém trhu. Z jeho reakce bylo patrné, že někteří exportéři neberou bonmoty Miloše Zemana na rozdíl od rétorických cvičení členů bankovní rady ČNB na lehkou váhu a svoji zajišťovací aktivitou zatlačili forwardový kurz EUR/CZK viditelně níže pod hladinu “kurzového závazku” 27,00. V praxi to samozřejmě znamenalo, že ČNB musela v ten moment nakoupit ještě více devizových rezerv.

Není to přitom vůbec poprvé, co prezident Zeman svým slovním intermezzem zahýbal s trhem s korunou a zastínil tím komunikaci bankovní rady ČNB. Podobná situace již nastala v prvním čtvrtletí roku 2015, kdy český prezident trefnými výroky o tom, koho si napříště vybere do bankovní rady, snadno pohazoval s korunou. Trh si to zřejmě dobře pamatuje, a proto možná byla reakce forwardového trhu výrazná.



Jak se včerejší slovní intervencí Miloše Zemana naložit? Zřejmě nijak zásadně. Stále platí, že kurzový závazek ČNB, kterému nepřestáváme věřit, platí do 31. března. To je mimochodem příští pátek neboli den po řádném zasedání bankovní rady ČNB. Do té doby se nestane se spotovým kurzem koruny nic. Od apríla dále je ale možné všechno…